Hơn 1 năm yêu xa nửa vòng trái đất

Mới đây, đoạn video ghi lại cuộc gặp gỡ tại sân bay của một chàng trai Mỹ và cô gái Việt Nam "gây bão" trên mạng xã hội, thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Thu Thủy (34 tuổi, sống và làm việc tại TPHCM) - chủ nhân của video, chia sẻ chính chị cũng không thể tin rằng, bạn trai bay hơn 15.000km tới Việt Nam tìm mình.

"Khi anh ấy gửi vé máy bay và visa, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. E ngại lừa đảo, khi ra sân bay, tôi dẫn 2 người bạn đi cùng", Thu Thủy kể lại và cho biết rất bất ngờ khi đoạn video ngắn lại thu hút nhiều sự quan tâm đến vậy.

Chị Thủy và bạn trai - anh Bryan Nix (39 tuổi, hiện sống và làm việc tại Mỹ) quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò từ tháng 8/2024. Thời điểm đó, chị Thủy vừa trải qua cuộc tình kéo dài 7 năm không hạnh phúc, kèm theo nhiều tổn thương tâm lý.

"Thời gian đầu nhắn tin, tôi thấy anh Bryan khá nhạt nhẽo, nhưng vài tháng sau đó, anh vẫn theo dõi, chờ đợi thông tin của tôi. Tháng 11/2024, chúng tôi quyết định chính thức tìm hiểu", chị Thủy kể.

Thế nhưng, hành trình ấy cũng không dễ dàng. Do tiếng Anh của chị Thủy hạn chế trong khi anh Bryan tính tình nhút nhát, hay ngại nên họ không gọi video cho nhau. Có lúc, cô gái Việt còn lo sợ bạn trai "không có thật" và chuyện tình cảm của họ chỉ là "lừa đảo".

Chị Thủy và anh Bryan đã yêu xa hơn 1 năm trước khi gặp nhau lần đầu

Sau nhiều tháng trò chuyện, cặp đôi dần cởi mở hơn. "Chúng tôi ở hai quốc gia có múi giờ trái ngược và công việc đều rất bận rộn - anh Bryan là kỹ sư công nghệ còn tôi quản lý cửa hàng.

Hàng ngày, hai đứa nhắn tin cho nhau khi người kia thức dậy và thống nhất duy trì việc gọi video vào thứ 7 hằng tuần. Thời gian này anh sẽ dạy tôi tiếng Anh, còn tôi thì chỉ anh nói tiếng Việt cơ bản. Anh muốn có thể nói tiếng Việt khi gặp gia đình tôi", chị Thủy kể.

Anh Bryan tâm sự, anh ấn tượng với bạn gái người Việt Nam vì sự thông minh, hài hước và rất chăm chỉ. "Tôi tin chắc, khi kết hôn, chúng tôi sẽ là cặp đôi ăn ý trong cả công việc lẫn cuộc sống", anh nói.

Những hành động bất ngờ của chàng trai Mỹ

Sau hơn 1 năm tìm hiểu, dịp tết Nguyên đán năm nay, anh Bryan quyết định đặt vé máy bay sang Việt Nam để hội ngộ bạn gái.

"Dù thời điểm này tôi đã yêu anh và nghĩ tới việc gắn bó lâu dài, nhưng trước hàng loạt thông tin về lừa đảo, tôi vẫn còn sự lo lắng, e dè. Tôi sợ bị tổn thương. Chỉ khi anh thực sự xuất hiện ở sân bay, tôi mới vỡ òa cảm xúc", chị Thủy chia sẻ.

Anh Bryan cùng chị Thủy về thăm gia đình, xin phép được qua lại tìm hiểu. Gia đình anh cũng gọi video từ Mỹ qua để chào hỏi bố mẹ chị Thủy.

Anh Bryan tạo thiện cảm với gia đình bạn gái vì sự hiền lành, chân thật

Chàng trai Mỹ gây ấn tượng với gia đình bạn gái bởi ngoại hình hiền lành, nụ cười thân thiện, dễ gần. Anh cùng gia đình chị Thủy đi chùa cầu may, làm mâm cỗ cúng, thưởng thức các món đặc trưng ngày Tết... và rất chịu khó học tiếng Việt.

Ngày 14/2, anh Bryan bất ngờ chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn. "Tôi không hiểu làm thế nào anh ấy tổ chức được bữa tiệc cầu hôn khi không có bạn bè nào hỗ trợ", chị Thủy kể.

Anh Bryan cầu hôn chị Thủy vào ngày 14/2

"Anh đến như một giấc mơ, xóa đi những tổn thương của tôi. Chúng tôi có kế hoạch tổ chức đám cưới ở TPHCM vào tháng 8 tới. Ở Mỹ, anh đã tìm mua căn nhà ở khu đông người Việt sinh sống để tôi dễ thích nghi hơn", chị Thủy chia sẻ.

Chị Thủy tâm sự, anh Bryan luôn khiến chị bất ngờ vì những hành động quan tâm ấm áp. Anh tự tìm hiểu các ngày lễ của Việt Nam, mày mò đặt dịch vụ giao hàng để tặng quà cho bạn gái.

"Tôi cũng có nhiều nỗi lo khi lấy chồng xa. Nhưng giờ đây, tôi tin tưởng vào tình yêu của anh và tin rằng, chúng tôi có thể vượt qua tất cả, cùng nhau hạnh phúc", chị nói.

Chàng trai Mỹ du lịch Tết cùng gia đình bạn gái

