Lời mời đặc biệt

Anh Huỳnh Hữu Qui (SN 1988, phường Trà Câu, Quảng Ngãi) đã có 14 năm sống và làm việc tại Nhật Bản. Anh là kỹ sư thiết kế kết cấu nhà ở, trước đây làm việc tại thành phố Hiroshima, hiện sống cùng vợ và con trai 8 tuổi tại thành phố Toyama.

Trong năm tháng sống tại Nhật, anh Qui từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện cộng đồng như dọn rác nơi mình sinh sống, dọn dẹp công viên, cắt tỉa cây cối, cắt cây cao cho cụ già hàng xóm...

Anh Qui tham gia đội cứu hỏa tình nguyện của địa phương từ lời mời của người hàng xóm

Năm 2018, nơi anh sống gặp một trận bão quét, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Anh Qui đã lập một nhóm tình nguyện, giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, không gian xung quanh để tái thiết cuộc sống.

Đối với anh, các hoạt động tình nguyện cộng đồng có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ tạo động lực sống cho bản thân mà còn là một bài học thực tế cho con cái về việc sống có ích.

“Nhật Bản là quốc gia có nhiều thiên tai như mưa lớn, sạt lở đất, gió bão, động đất...

Sống ở một đất nước như vậy, cần trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết để đề phòng thiên tai. Bởi vậy, tôi tham gia các hoạt động tình nguyện vừa để tích lũy kinh nghiệm sống, vừa để giúp đỡ cộng đồng người địa phương và người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản”, anh Qui chia sẻ.

Biết chàng kỹ sư Việt thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện ở địa phương, đầu năm 2026, hàng xóm của anh (thành viên đã về hưu của đội cứu hỏa địa phương) đã ngỏ ý mời anh tham gia đội cứu hỏa tình nguyện của thành phố Toyama.

Cảm thấy đây là hoạt động ý nghĩa, anh Qui quyết định nộp đơn đăng ký. Sau đó, đội trưởng của đội cứu hỏa đã đến tận nhà hướng dẫn anh làm hồ sơ.

Anh Qui (người cầm vòi cứu hỏa) trong đợt huấn luyện

Vợ anh – chị Thu Hiền, ban đầu khá lo lắng vì công việc này có nhiều rủi ro. Tuy nhiên, cảm nhận được mong muốn cống hiến cho cộng đồng của chồng, chị ủng hộ.

Đầu tháng 4/2026, anh Qui chính thức tham gia đợt huấn luyện cứu hỏa. Mỗi ngày, anh dậy từ 4h30 để đến điểm tập luyện, rồi trở về nhà vào lúc 6h30 để đến công ty làm việc. Một ngày làm việc của anh kéo dài đến 18h, có ngày tăng ca đến 22h.

“Giai đoạn tập luyện khá vất vả vì chúng tôi phải chuẩn bị cho kỳ thi đấu cấp thành phố giữa các đội cứu hỏa.

Mỗi thao tác đều phải được tập luyện nhuần nhuyễn, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Từng bước chạy phải chuẩn xác để phù hợp với độ dài đường ống dẫn nước, góc độ di chuyển và hướng phun nước. Các thành viên cũng phải chịu được áp lực lớn từ vòi nước khi phun, kéo dài khoảng 5 phút với áp lực nước khoảng 30kg”, anh Qui kể.

Tình huống thú vị

Sau đợt huấn luyện kéo dài 1 tháng, anh trở thành thành viên chính thức của đội cứu hỏa tình nguyện thành phố.

Vì là tình nguyện viên nên anh ưu tiên công việc cá nhân, chủ động tham gia hoạt động cứu hỏa khi cần vào thời gian rảnh. Các nhiệm vụ chính do đội cứu hỏa chính quy đảm nhiệm.

Anh Qui (thứ hai từ trái sang) dù bận rộn vẫn dành thời gian tham gia các buổi tuần tra

Theo anh Qui, lực lượng cứu hỏa địa phương phát huy nhiệm vụ khi có thiên tai xảy ra trên diện rộng. Ví như khi động đất xảy ra khiến khí ga rò rỉ, phát nổ, gây ra hỏa hoạn ở nhiều vị trí , cần một lực lượng đông đảo đi tuần tra các nơi có nguy cơ cháy nổ.

“Luật quy định, người nước ngoài không được tham gia vào tuyến đầu cứu hỏa với các hoạt động như cầm vòi nước xông trực tiếp vào đám cháy.

Do vậy, tôi sẽ hỗ trợ ở tuyến sau, sơ tán người dân hoặc thông dịch cho người Việt Nam khi có thông báo từ chính quyền địa phương”, anh Qui chia sẻ.

Hiện tại, mỗi ngày anh đều làm việc từ 7h đến 22h. Mỗi tháng, anh sẽ có 2 ngày theo xe cứu hỏa đi tuần tra các tuyến đường trong vòng 1 tiếng đồng hồ rồi chuyển ca cho đồng nghiệp. Dù công việc bận rộn, anh vẫn luôn dành thời gian cho những chuyến tuần tra như thế.

Đầu tháng 8/2026, khu vực anh sống xảy ra một vụ hỏa hoạn. Nhận được tin báo của đồng đội, anh tức tốc chạy đến hỗ trợ nhưng khi đến nơi thì không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó anh mới biết, đây chỉ là một cuộc tập dượt. Đó là một trong những tình huống thú vị anh gặp kể từ khi tham gia đội cứu hỏa tình nguyện của thành phố.

Anh Qui bên vợ con

Năm tháng qua, anh Qui nhận được niềm vui với vai trò mới. Đó là sự chỉ dẫn nhiệt tình của đồng nghiệp, sự quan tâm của những người đứng đầu thành phố, làm quen được nhiều bạn mới, được hàng xóm yêu quý...

Điều khiến anh vui nhất là, từ câu chuyện của anh, bạn bè người Việt sống tại Nhật cũng muốn tham gia vào đội cứu hỏa tình nguyện của địa phương. Với anh, đó là sự lan tỏa đầy ý nghĩa.

“Tôi biết ơn khi ba mẹ, người thân luôn dõi theo mình trên con đường sự nghiệp, cảm ơn vợ luôn ủng hộ tôi tham gia những hoạt động tình nguyện. Tôi mong mình có đủ sức khỏe để cống hiến, dù sống ở đâu”, anh Qui chia sẻ.

Ảnh: NVCC