Ngày 26/11/2025, tại cụm chung cư Wang Fuk Court, quận Đại Bộ, Hong Kong (Trung Quốc) xảy ra vụ cháy lớn, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Trong số đó, nam lính cứu hỏa Ho Wai-ho (37 tuổi) đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, khiến cả cộng đồng xót xa.

Theo giới chức Hong Kong, Ho Wai-ho đã làm việc ở sở cứu hỏa được 9 năm. Trước khi gia nhập đơn vị cứu hỏa, anh từng là cảnh sát đặc nhiệm sân bay.

Cộng đồng mạng đau xót trước sự ra đi của Ho Wai-ho. Ảnh: Sundaykiss

Vào khoảng 15h ngày 26/11, Ho Wai-ho được điều động đến khu Wang Fuk Court để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Tuy nhiên, khoảng 15h30, anh mất liên lạc. Đến 16h, đồng đội phát hiện anh ngã gục tại khu vực trống gần chung cư. Mặc dù lập tức được đưa vào bệnh viện, nhưng đến 16h45, anh đã tử vong.

Sự hy sinh của anh khiến đồng nghiệp và gia đình vô cùng đau xót. Các đồng đội chia sẻ trên mạng xã hội: “Ca trực cuối cùng đã kết thúc, kiếp sau gặp lại”. Lãnh đạo Cục Cứu hỏa và Bộ An ninh Hong Kong đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình.

Điều khiến công chúng đau lòng hơn cả là Ho Wai-ho và bạn gái đã yêu nhau 10 năm, dự định tổ chức đám cưới vào tháng tới. Trang cá nhân của bạn gái hầu hết đều là ảnh chụp chung với Ho Wai-ho, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người.

Chuyện tình dang dở khiến cộng đồng mạng đau xót. Ảnh: Sundaykiss

Năm 2023, Ho Wai-ho từng đăng ảnh trong bộ đồng phục cứu hỏa, ôm chặt bạn gái kèm lời nhắn: “Cảm ơn em, dù em thấy phiền thì cũng phải nghe thêm 100 lần điều này: anh yêu em. Hãy luôn mỉm cười thật tươi!”.

Cộng đồng mạng gửi lời chia buồn bên dưới bài đăng. Nhiều người gọi Ho là người hùng, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát với bạn gái của anh, mong cô sớm vượt qua nỗi đau.

Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết tính đến chiều 27/11, ít nhất 65 người đã thiệt mạng do vụ cháy, cùng 70 người bị thương, trong đó có 10 lính cứu hỏa.