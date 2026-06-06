Cách đây 3 năm, xuất phát từ mong muốn có không gian sống xanh mát và tràn ngập hương sắc, chị Phạm Vy (quê Ninh Bình, SN 1991) quyết định cải tạo khu vườn rộng 100m2 trước nhà tại tỉnh Tochigi (Nhật Bản) thành nơi trồng hoa.

Trong đó, phần lớn diện tích vườn được chị Vy dành để trồng hoa hồng – loại hoa chị yêu thích từ nhỏ. Không gian còn lại, chị trồng thêm nhiều loài hoa đẹp và thơm như thược dược, tulip, cẩm tú cầu, pansy, hoa ông lão, mẫu đơn.

Vườn hồng rực rỡ ở Nhật Bản của chị Vy

Các loại hoa đều được bố trí trồng hợp lý, sắp xếp theo nhiều tầng, vừa tối ưu không gian và đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa không làm mất đi sự thoáng đãng của ngôi nhà.

“Động lực làm vườn, trồng hoa lớn nhất của tôi có lẽ đến từ khu vườn rực rỡ của một người bạn đồng hương mà tôi có dịp chiêm ngưỡng. Tôi cũng được truyền cảm hứng qua những lần quan sát người Nhật chăm chút từng bồn cây, hiên nhà để không gian sinh hoạt thêm xanh mát và đẹp mắt hơn.

Vì thế, tôi quyết định tạm gác lại các thú vui khác để dành trọn tâm huyết cho khu vườn”, chị Vy nói.

Khu vườn 100m2 tràn ngập các loại hoa hồng khác nhau, từ màu sắc đến hương thơm

Người phụ nữ quê Ninh Bình cho biết, việc làm vườn ở Nhật Bản không quá phức tạp song tốn nhiều công sức và thời gian. Chị phải tự tay tìm và mua từng viên gạch, bao đất, đồng thời thiết kế vườn sao cho hợp lý để cây không chìa cành sang nhà hàng xóm.

Phần lớn công việc làm vườn đều do một tay chị Vy đảm nhận nên khá vất vả, đặc biệt là khâu đào hố trồng cây. Với hoa hồng bụi, hố trồng phải đủ sâu; còn hồng leo cần dựng cọc, làm giàn chắc chắn để cây phát triển.

Theo chị Vy, chi phí đầu tư cho vườn hồng không hề nhỏ. Riêng đất trồng chuyên dụng đã khoảng 300.000 đồng/bao cho mỗi gốc, giá cây giống dao động từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/cây.

"Ngoài tiền mua giống, mỗi năm tôi còn chi vài triệu đồng cho phân bón. Đối với những cây trồng trong chậu, đất cũng phải thay định kỳ nên mỗi năm cần mua thêm hàng chục bao giá thể", chị chia sẻ.

Giống hồng leo tím Rainy Blue và hồng leo Golden Celebration màu vàng đậm có mùi thơm nức được trồng ở gần mặt đường lớn, tạo thành bức tường rào nổi bật giữa khu dân cư

Theo chia sẻ của nữ gia chủ, dù chi phí đầu tư cho đất trồng chuyên dụng, phân bón và thuốc trị bệnh cho vườn hồng khá tốn kém, lại đòi hỏi nhiều công sức chăm sóc nhưng chị thấy xứng đáng vì có không gian tràn ngập hương sắc quanh năm.

Khu vườn hiện có gần 50 gốc hồng các loại, từ hồng Anh, hồng Nhật Bản cho đến các giống hồng lai tạo châu Âu. Trong đó, chị Vy trồng một số giống hoa hồng nổi tiếng như: Golden Celebration, Princess Alexandra of Kent, Lady of Shalott, Queen of Sweden hay Lady Emma Hamilton.

Ngoài ra, chị còn chinh phục thành công cả những giống hoa hồng cắt cành chuyên dùng cho tiệc cưới như Kate, Miranda, Keira và Constance.

Ngoài các loại hoa theo mùa, chị Vy còn trồng cả rau Việt để vơi bớt nỗi nhớ quê hương

Người phụ nữ 35 tuổi thừa nhận, thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, chị phải lên mạng mày mò, tự tìm hiểu các thông tin hướng dẫn làm vườn hay phân biệt từng loại đất, phân bón và cách phòng, trị bệnh cho cây.

Có lần, chị bón phân NPK nhưng quên tưới nước khiến vài gốc hồng chết khô. Sau đó, chị phải tìm mua lại đúng giống đó để trồng bù, dần dần tự đúc rút kinh nghiệm từ thực tế.

Theo kinh nghiệm của chị, để hoa hồng sống khỏe thì cần phải cắt tỉa định kỳ. Sau mỗi lứa hoa cũng cần bổ sung phân bón đúng quy trình và thời điểm.

Vì công việc của chồng bận rộn nên chị Vy một mình đảm nhận mọi công đoạn chăm sóc vườn. Mùa hè nắng nóng, chị phải cắt tỉa toàn bộ lứa hoa xuân. Còn sang mùa mưa, chị tập trung phun thuốc phòng nấm.

Hoa hồng là giống cây đòi hỏi quá trình chăm sóc tỉ mỉ, kỳ công

Vào những ngày gió mạnh, chị tự bắc thang dựng cột, buộc dây chống lật rễ cho từng gốc cây cao. Rồi sang mùa thu đông, chị tiếp tục thay đất cho cây trồng trong chậu để đảm bảo cây có đủ dinh dưỡng phát triển và ra hoa.

“Về đất trồng, mình mua hoàn toàn ở siêu thị. Còn phân bón thì mình lựa chọn đa dạng để thay đổi, giúp cây hấp thu được nhiều dưỡng chất hơn. Ngoài ra, vườn cũng được phun thuốc phòng trừ hàng tháng để tránh tình trạng cây bị sâu bệnh gây hại, yếu dần đi”, chị Vy chia sẻ thêm.

Khi vườn ổn định, chị Vy dành tối thiểu 1 tiếng mỗi ngày để chăm hoa

Khi hoa hồng nở rộ, người phụ nữ Việt lại tranh thủ cắt tỉa, đem cắm lọ để tô điểm không gian

Từ khi khu vườn bước vào giai đoạn ổn định và nở hoa rực rỡ, cuộc sống của chị Vy trở nên thi vị hơn, còn không gian sống luôn ngập tràn sắc màu và hương thơm.

Nằm ngay mặt đường trước nhà, khu vườn thường thu hút sự chú ý của hàng xóm và người dân trong khu vực. Nhiều người dừng lại ngắm hoa, không ngớt lời khen ngợi, thậm chí xin vào tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

“Mọi người rất thích khu vườn. Có người còn đùa rằng từ khi có vườn hồng này, họ chẳng cần đi đâu xa để ngắm hoa nữa”, chị Vy chia sẻ.

Một góc vườn hồng về đêm đầy lãng mạn

Người phụ nữ Việt cũng bày tỏ, không chỉ góp phần tô điểm không gian sống thêm hương sắc, khu vườn còn trở thành nơi sinh hoạt cuối tuần đầy thú vị cho các thành viên trong gia đình.

Các con được cùng mẹ làm vườn, cả nhà có thể ngồi quây quần thưởng thức tiệc nướng ngoài trời mà không cần phải ra hàng quán.

Khu vườn cũng giúp chị thư giãn, tái tạo năng lượng, “như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày”.

Ảnh: Vy Phạm