16 đầu mục công việc bác sĩ truyền nhiễm phải làm

Thông tin về kỳ tuyển dụng bác sĩ hạng III của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận khi kết quả cuối cùng không có ứng viên nào đáp ứng được yêu cầu.

Theo thông báo tuyển dụng, ứng viên phải tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên, có chứng chỉ hành nghề, đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lực Việt Nam, đồng thời sở hữu chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ an toàn tiêm chủng.

Ngoài ra, các tiêu chí ưu tiên cũng được đặt ra khá cao như có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đã công bố ít nhất 2 bài báo khoa học, tốt nghiệp từ các trường đại học y khoa lớn, đồng thời dưới 35 tuổi.

Không chỉ dừng lại ở yêu cầu đầu vào, khối lượng công việc dành cho vị trí này cũng khiến nhiều người “choáng”. Bác sĩ hạng III phải đảm nhiệm tới 16 đầu mục công việc, bao gồm khám chữa bệnh, thống kê và xử lý số liệu, thực hiện thủ tục hành chính, tham gia các hoạt động bảo hiểm y tế, tiếp đoàn kiểm tra, cũng như tham gia đánh giá và nâng cao chất lượng bệnh viện.

Theo thông tin được bệnh viện công bố ngày 27/2, đợt tuyển dụng có 2 ứng viên nộp hồ sơ cho một vị trí, tuy nhiên cả hai đều không đạt yêu cầu.

Bản thông báo và kết quả tuyển dụng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM nhận được nhiều ý kiến bàn luận. Ảnh: BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM

Kết quả này đã tạo ra nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng tiêu chí tuyển dụng “khó như tuyển lãnh đạo”, khiến bác sĩ trẻ gần như không có cơ hội.

Bên cạnh đó, mức lương và chế độ đãi ngộ của bệnh viện công lập chưa tương xứng với yêu cầu công việc được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc không thu hút được nhân lực.

Không tuyển dụng được vì chế độ chưa hấp dẫn

Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Vũ Quốc Đạt, giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng, nội dung tuyển dụng gây tranh luận những ngày qua không phải là tiêu chuẩn mà là mô tả công việc.

Theo ông, đối với bác sĩ chuyên ngành truyền nhiễm, các nhiệm vụ mà bệnh viện đưa ra là hoàn toàn phù hợp với thực tế. Đây là lĩnh vực đặc thù, không chỉ dừng lại ở khám và điều trị mà còn bao gồm dự phòng, nghiên cứu khoa học, đào tạo và nhiều hoạt động chuyên môn khác.

“Công việc của bác sĩ truyền nhiễm tại các bệnh viện tuyến cuối vốn rất vất vả, đòi hỏi năng lực toàn diện. Vì vậy, mô tả công việc như vậy là sát thực tế”, PGS.TS Vũ Quốc Đạt nhận định.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân trong đại dịch Covid- 19. Ảnh: Thanh Tùng

Chuyên gia này cũng cho biết, nội dung tuyển dụng phù hợp với quy định tại Thông tư 41/2025/TT-BYT về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ.

Với những công việc này, đòi hỏi người bác sĩ phải có năng lực thực sự nên tôi nghĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cũng vì thế xác định ưu tiên dành cho người tốt nghiệp từ các trường đại học lớn, có danh tiếng.

Tuy nhiên, ông Đạt cũng thẳng thắn chỉ ra một bất cập lớn: Chế độ đãi ngộ cho bác sĩ, đặc biệt trong lĩnh vực truyền nhiễm vẫn chưa tương xứng.

“Dù được xác định là ngành cần ưu tiên, nhưng theo quy định hiện hành, mức phụ cấp dành cho bác sĩ truyền nhiễm chưa ngang bằng với một số chuyên ngành đặc thù khác như hồi sức cấp cứu, pháp y hay giải phẫu bệnh. Trong khi đó, đặc thù công việc vừa nhiều lại vừa tiềm ẩn nguy cơ cao, do đó việc không tuyển được người là điều có thể hiểu được”, PGS.TS Vũ Quốc Đạt nói.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết việc tuyển dụng không có ứng viên vừa qua không phải do tiêu chuẩn quá cao, mà do đặc thù của vị trí tại phòng Kế hoạch Tổng hợp - vốn yêu cầu người có chuyên môn vững để hướng dẫn các khoa, đồng thời có năng lực xây dựng kế hoạch toàn bệnh viện và triển khai nghiên cứu khoa học. Đây là yêu cầu chung ở hầu hết các bệnh viện, nên đa số phải lấy bác sĩ lâm sàng chuyển lên. Về hướng giải quyết, bệnh viện dự kiến điều chuyển bác sĩ từ khoa lâm sàng lên vị trí này, đồng thời tuyển bác sĩ mới bổ sung cho khoa lâm sàng. Đại diện bệnh viện cũng cho biết đa số bác sĩ ưa làm việc tại khoa điều trị hơn là khối phòng ban do áp lực công việc khác nhau.

16 công việc bác sĩ hạng III tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM phải thực hiện: Thống kê, xử lý, báo cáo số liệu, phân tích dịch tễ;

Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của bệnh viện;

Thực hiện xây dựng, tập huấn quy trình chuyên môn;

Tiếp đón, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, câu hỏi của bệnh nhân, thân nhân;

Thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công;

Thực hiện nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học, đánh giá đề tài nghiên cứu;

Phối hợp với chỉ đạo tuyến tham gia giảng dạy, đào tạo, công tác tuyến;

Tham gia công tác bảo hiểm y tế; triển khai các văn bản chỉ đạo; tiếp đoàn giám định BHYT; phân tích và giải trình xuất toán bảo hiểm y tế;

Tham gia công tác chuyên môn, trực gác, phân tích, tóm tắt hồ sơ bệnh án;

Tham gia tiếp các đoàn công tác kiểm tra;

Tham gia công tác xếp cấp chuyên môn, đánh giá, nâng cao chất lượng bệnh viện;

Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo phòng.