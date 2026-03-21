Trước đó, sáng 19/3, bệnh nhân được người nhà đưa đến viện trong tình trạng ngất lịm, da tái nhợt, mạch rất yếu, khó bắt. Theo người thân, sản phụ đã đau bụng từ tối hôm trước nhưng chủ quan không đi khám. Đến sáng hôm sau, cơn đau tăng dữ dội, cơ thể lả đi, tình trạng xấu dần nên gia đình mới vội gọi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, kíp trực xác định đây là ca tối khẩn cấp. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có dấu hiệu vỡ tử cung do thai làm tổ trên nền vết mổ lấy thai cũ.

Báo động đỏ nội viện lập tức được kích hoạt, huy động các lực lượng sản khoa, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực phối hợp xử trí.

Ê-kíp do BSCKII Phan Thị Thu Nga trực tiếp phụ trách nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Tại đây, các bác sĩ xác định thai không nằm trong buồng tử cung mà bám vào sẹo mổ cũ, vị trí mỏng, yếu, dễ bị xâm lấn khi thai phát triển, dẫn đến nứt vỡ tử cung và chảy máu ồ ạt trong ổ bụng.

Bệnh nhân được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng ngất lịm. Ảnh: BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện ổ bụng bệnh nhân chứa nhiều máu, tình trạng mất máu nghiêm trọng. Các bác sĩ vừa mổ cấp cứu vừa khẩn trương đi lĩnh máu về truyền để duy trì sự sống.

Để bảo toàn tính mạng cho sản phụ, các bác sĩ buộc phải cắt tử cung. Các bác sĩ đã nỗ lực từng phút chạy đua cứu bệnh nhân, sau 60 phút căng thẳng bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau 24 giờ, người bệnh tỉnh táo, giao tiếp được, các chức năng sống ổn định.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ thai làm tổ trên sẹo mổ cũ, có thể khởi đầu âm thầm với biểu hiện như chậm kinh, đau bụng nhẹ hoặc ra huyết ít nên dễ bị bỏ qua. Nếu không phát hiện sớm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, từ mất máu, sốc đến phải mổ cấp cứu, thậm chí cắt tử cung của bệnh nhân.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ từng mổ lấy thai cần đi khám sớm ngay khi chậm kinh hoặc thử thai dương tính để xác định vị trí thai. Việc phát hiện càng sớm, khả năng xử trí an toàn càng cao, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.