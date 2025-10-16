Tham dự phiên làm việc có 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu 75/86 nhân sự trong danh sách bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo TP Hà Nội tiến hành bỏ phiếu bầu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18. Ảnh: BTC

Dưới đây là danh sách 75 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18:

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa 15, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.

2. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy khóa 17, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 15.

3. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội khóa 17.

4. Ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

6. Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

7. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

8. Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

9. Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

10. Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

11. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 17, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

12. Ông Đào Văn Nhận, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

13. Ông Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

14. Bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa 15.

15. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

16. Bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

17. Ông Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

18. Ông Trần Thanh Hà, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

19. Ông Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

20. Ông Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

21. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

22. Ông Nguyễn Chí Lực, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

23. Ông Nguyễn Minh Long, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

24. Ông Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

25. Ông Nguyễn Xuân Đại, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

26. Ông Trần Đức Hoạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội.

27. Ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

28. Ông Đào Thịnh Cường, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

29. Bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

30. Ông Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

31. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

32. Ông Lưu Nam Tiến, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

33. Ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

34. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

35. Ông Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

36. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội.

37. Ông Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

38. Bà Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

39. Bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.

40. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

41. Ông Vũ Mạnh Cường, Thành ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế thành phố Hà Nội.

42. Ông Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội.

43. Ông Duy Hoàng Dương, Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố Hà Nội.

44. Ông Nguyễn Danh Duyên, Thành ủy viên, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

45. Ông Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 75 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

46. Ông Nguyễn Việt Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm.

47. Bà Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy.

48. Ông Nguyễn Xuân Linh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai.

49. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa.

50. Ông Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng.

51. Ông Lê Minh Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất.

52. Ông Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn.

53. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh.

54. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm.

55. Ông Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ.

56. Ông Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng.

57. Ông Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình.

58. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông.

59. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô.

60. Ông Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn.

61. Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh.

62. Ông Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ.

63. Bà Bùi Thị Thu Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình.

64. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ.

65. Ông Bùi Tuấn Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà.

66. Bà Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng.

67. Ông Nguyễn Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên.

68. Ông Bùi Hoàng Phan, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai.

69. Bà Lưu Ngọc Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát.

70. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa.

71. Ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam.

72. Ông Nguyễn Tiến Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì.

73. Ông Nguyễn Hoàng Trường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức.

74. Ông Nguyễn Văn Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diên.

75. Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh.