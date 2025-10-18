Khi di sản không chỉ được bảo tồn, mà được “đánh thức” bằng sáng tạo

Hội An là nơi thời gian dường như trôi chậm. Nhưng trong cái chậm rãi ấy, Ký ức Hội An đã chọn cách “đánh thức” di sản không bằng những tấm biển di tích hay bảo tàng tĩnh lặng, mà bằng một sân khấu ngoài trời sống động, một điểm đến đầy dấu ấn, nơi lịch sử và văn hóa hoá thân thành nghệ thuật và những trải nghiệm đời thực.

Từ năm 2018, chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký ức Hội An" ra mắt, trở thành điểm sáng của du lịch văn hoá Việt Nam. Gần 500 diễn viên kể lại hành trình 400 năm của thương cảng Hội An: từ ban sơ, đến thời kỳ hưng thịnh của cảng thị Faifo, và hôm nay, khi Hội An đã trở thành “điểm hẹn văn hoá” của thế giới. Không còn là những dòng mô tả trong sách, quá khứ được tái hiện bằng âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và công nghệ trình diễn hiện đại. Đó là một cách kể chuyện đậm tính điện ảnh, nhưng đầy chất Việt và tính duy mỹ.

Ký ức Hội An đã “đánh thức” di sản bằng một cách sáng tạo và đầy tính duy mỹ.

Một cách kể chuyện mới cho du lịch Việt Nam

Nếu trước đây du khách đến Hội An để chụp hình, mua quà, thưởng thức món ăn, thì nay, họ có thể “sống” cùng ký ức.

Ký ức Hội An không chỉ kể lại lịch sử, mà cho phép du khách bước vào trong lịch sử, khám phá câu chuyện của vùng đất qua những trải nghiệm chân thực. Cách kể chuyện này đánh dấu bước chuyển tư duy trong du lịch Việt Nam: Từ “tham quan” sang “trải nghiệm”, từ “bảo tồn” sang “sáng tạo” và từ “điểm đến” sang “hành trình cảm xúc”. Đó chính là bản sắc riêng khiến Ký ức Hội An trở thành hình mẫu tiên phong trong dòng sản phẩm du lịch văn hoá thế hệ mới - nơi văn hoá không còn là điểm dừng, mà là điểm khởi đầu của sáng tạo.

Giờ đây, du khách đã có thể “chạm” vào lịch sử với những trải nghiệm chân thực.

Từ “ký ức” một địa phương đến cảm hứng của cả khu vực

Không chỉ chạm đến trái tim hàng triệu du khách, mô hình sáng tạo của Ký ức Hội An đã góp phần định hình hướng phát triển mới cho du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Chỉ trong 2 tháng 9-10/2025, điểm đến đã được vinh danh tại hai giải thưởng lớn: “Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất” tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 và “Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2025” do Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) trao tặng.

Đảo Ký ức Hội An được Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) lựa chọn là “Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2025” trong lĩnh vực Nghỉ dưỡng, Ẩm thực và Du lịch

Có thể thấy rằng, đằng sau những danh hiệu ấy là một triết lý phát triển rõ ràng: Văn hoá không phải thứ để trưng bày, mà là nguồn năng lượng để kiến tạo nên tương lai trên những nền tảng tinh hoa của dân tộc. Từ một ý tưởng nghệ thuật táo bạo giữa lòng Hội An, Ký ức Hội An đã từng bước trở thành biểu tượng, không chỉ của vùng đất Quảng Nam, mà còn của một Việt Nam sáng tạo, tự tin kể câu chuyện của chính mình. Ở đó, mỗi chi tiết - dù là nhỏ nhất: từ sân khấu đến kiến trúc, từ nghệ thuật trình diễn đến cách vận hành, tất cả đều thể hiện tinh thần dám nghĩ khác, làm khác của đội ngũ sáng tạo. Chính điều ấy giúp Ký ức Hội An trở thành không gian mà truyền thống và hiện đại giao hoà, nơi quá khứ không bị lãng quên, mà được tái sinh bằng cảm hứng đương đại.

Ký ức Hội An đã từng bước trở thành biểu tượng đầy cảm hứng của du lịch văn hóa Việt Nam.

Ký ức Hội An không chỉ làm giàu thêm trải nghiệm mới cho Hội An, mà còn góp phần làm đẹp hơn cách Việt Nam kể về chính mình - một Việt Nam sáng tạo, văn hoá và bền vững. Khi một thương cảng xưa trở thành điểm đến của nghệ thuật và sáng tạo, điều đó chứng minh rằng bảo tồn không phải là giữ nguyên, mà là để di sản tiếp tục sống - hiện hữu trong tâm trí, cảm xúc và niềm tự hào của mỗi con người.

