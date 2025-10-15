Triển lãm quy tụ những tác phẩm xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 5.032 bức ảnh gửi về từ khắp mọi miền đất nước, gồm 568 bộ ảnh và 4.464 ảnh đơn. Từ kho tư liệu phong phú này, Ban tổ chức chọn ra 200 tác phẩm tiêu biểu đại diện cho ba giai đoạn lớn của lịch sử dân tộc: Những năm tháng không thể nào quên, Đất nước trọn niềm vui và Hội nhập và phát triển.

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình tham quan triển lãm.

Mỗi giai đoạn trong triển lãm là một lát cắt của lịch sử dân tộc, từ những năm tháng chiến tranh gian khổ, thời khắc thống nhất đất nước, cho đến công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay. Qua ống kính của nhiều thế hệ nghệ sĩ, hình ảnh con người Việt Nam hiện lên giản dị mà kiêu hãnh, vừa là chứng nhân, vừa là người kể chuyện cho hành trình 80 mùa thu Độc lập của Tổ quốc.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, triển lãm không chỉ là một không gian nghệ thuật, mà còn là hành trình ký ức đầy tự hào, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị vô song của hòa bình, độc lập và tự do.

"Mỗi bức ảnh là một bản hùng ca bằng hình ảnh, khắc họa lòng yêu nước, khát vọng và sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam qua từng thời kỳ", bà Đông nhấn mạnh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Nền (Hà Nội) kể lại hành trình có được bức ảnh tư liệu quý giá ghi lại niềm vui non sông thu về một mối.

Nhiều tác phẩm tại triển lãm là những dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Tiêu biểu như Mít tinh mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, ngày 1/5/1975 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Nền (Hà Nội), bức ảnh tư liệu quý giá ghi lại niềm vui non sông thu về một mối.

Hay tác phẩm Đoàn tàu Thống Nhất – Nối liền hai miền Nam Bắc của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Uông Sơn (Hà Nội), biểu tượng sinh động cho đất nước liền một dải trong ngày hội thống nhất.

Không chỉ tái hiện quá khứ, triển lãm còn mở ra hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và sáng tạo, từ những đô thị phát triển, nông thôn đổi mới đến đời sống văn hóa phong phú. Mỗi khuôn hình là một câu chuyện về con người Việt Nam hôm nay, tự tin, bản lĩnh và hội nhập cùng thế giới.

Một số tác phẩm tỏng triển lãm: