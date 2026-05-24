Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước mới nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hải

Chuyến thăm được kỳ vọng tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp lập trường và duy trì tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả lĩnh vực.

Về kinh tế, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng.

Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ, chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh hơn kết nối khu vực, đặc biệt trong hợp tác Mekong và ASEAN. Việt Nam và Thái Lan đều có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối ASEAN, tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại và giao lưu nhân dân trong khu vực.

Ngày 19/5, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Na Chọk, tỉnh Nakhon Phanom, chính quyền tỉnh đã phối hợp với Hội Thái - Việt Nakhon Phanom tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan

Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Việc tăng cường kết nối hàng không, hợp tác du lịch, giao lưu thanh niên, sinh viên và địa phương sẽ góp phần củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương.

Hai bên cũng được kỳ vọng tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam – Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới.

Một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất

Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN.

Dấu mốc đặc biệt quan trọng là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Điều này phản ánh mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa hai nước, đồng thời thể hiện quyết tâm chung của lãnh đạo hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Cổng chào Vietnam Town tại Udon Thani (Thái Lan). Đây là mô hình phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới, là nơi giao lưu, buôn bán, giới thiệu ẩm thực, văn hóa của người Việt tới cộng đồng người Thái cũng như khách du lịch. Ảnh: Báo Nhân Dân

Điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan là sự củng cố tin cậy chính trị ngày càng vững chắc. Trong đó, cơ chế họp nội các chung cấp thủ tướng là nét đặc sắc trong quan hệ hai nước, thể hiện sự gắn bó và phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng. Thái Lan đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD.

Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ASEAN tại Việt Nam, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, bán lẻ, logistics và hạ tầng.

Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng của mỗi nước, hai bên có điều kiện thuận lợi để trở thành các trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Á lục địa.

Hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, mua bán người, an ninh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống. Điều này góp phần quan trọng vào việc củng cố lòng tin, duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân cũng phát triển mạnh mẽ. Hai nước hiện có khoảng 20 cặp tỉnh, thành phố kết nghĩa. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan là cầu nối hữu nghị quan trọng giữa hai dân tộc. Đặc biệt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan mang ý nghĩa lịch sử và tình cảm sâu sắc, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.