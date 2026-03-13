Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026), hai bên đang tích cực phối hợp xây dựng và thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh Thái Lan là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN, đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mốc 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững hơn thông qua tạo thuận lợi và mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, hạn chế áp dụng các rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Urawadee Sriphiromaya. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn và có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau; hai bên cần cùng nghiên cứu mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hai nước cần thúc đẩy hợp tác về kinh tế xanh và bền vững, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự gắn bó, hữu nghị giữa hai nước, tổ chức có ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trước diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng chia sẻ lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; đánh giá cao việc ASEAN tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt về tình hình Trung Đông, đề nghị các nước ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin.

Liên quan đến vấn đề an ninh năng lượng, Thủ tướng chia sẻ quan tâm về việc bảo đảm cung ứng nhiên liệu hàng không có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động hàng không dân dụng, vận tải, du lịch và giao thương của khu vực.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Thái Lan xem xét tạo thuận lợi để bảo đảm ổn định cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam, đóng góp vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác trao đổi thương mại, du lịch.

Đại sứ Thái Lan bày tỏ sự nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định hai nước cần hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều thách thức.

Đại sứ nhấn mạnh dù Thái Lan cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bảo đảm đủ nguồn cung năng lượng trong nước, Thái Lan sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung, nhất là của ASEAN nhằm bảo đảm ổn định năng lượng trong khu vực.

Chia sẻ vinh dự được nhận nhiệm vụ Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ngôi nhà thứ hai của mình, Đại sứ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ giúp đỡ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Việt Nam, cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.