Đơn vị Sách nói Bookas vừa phát động cuộc thi tiểu thuyết Văn học số lần thứ nhất. Cuộc thi dành cho tất cả tác giả, nhà văn và các cây bút trẻ mong muốn kể câu chuyện của mình bằng phương thức xuất bản tiên tiến.

Tác phẩm dự thi không chỉ hiện diện dưới dạng bản thảo mà còn có cơ hội chuyển đổi thành sản phẩm số, giúp câu chuyện Việt vươn xa hơn trong thời đại mới.

Đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi là nhà văn Võ Thị Xuân Hà (Trưởng ban), nhà văn Nguyễn Đình Tú và nhà văn Tống Phước Bảo.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú, Phó Ban Giám khảo cuộc thi.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú, phó Ban Giám khảo cuộc thi nói ủng hộ cách thức mới trong việc đưa văn chương đến công chúng.

“Điều tôi trông đợi ở cuộc thi này là các tác giả bán được sách dưới hình thức số hóa và văn chương không chết dù cách thức in ấn truyền thống có thể không còn hợp thời nữa", nhà văn nói.

Tác phẩm dự thi được chấm điểm theo 4 tiêu chí chính: Sáng tạo, nghệ thuật, giá trị tư tưởng, khả năng lan tỏa trên nền tảng số. Cuộc thi sẽ trao giải Sáng tạo (được đánh giá bởi Ban Giám khảo); giải Hội nhập và giải Yêu thích (được đánh giá dựa vào tương tác của độc giả trên nền tảng sách nói như lượt nghe, thích, bình luận, chia sẻ… và điểm từ Ban Giám khảo).

Ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quan niệm: “Tương lai của văn học Việt nằm ở việc chúng ta dám đổi mới, dám để công nghệ song hành với sáng tạo".

Ông tin mỗi tác phẩm dự thi không chỉ góp phần làm phong phú diện mạo văn học mà còn mở ra cách độc giả trải nghiệm văn chương hoàn toàn mới.

Độc giả trải nghiệm sách nói trên nền tảng các thiết bị công nghệ hiện đại.

Ban Tổ chức kỳ vọng đây không chỉ là một sân chơi, mà là cú thúc đẩy để văn chương Việt bước vào thời kỳ mới.

Họ mong muốn thổi bùng tinh thần sáng tạo, khơi dậy khát vọng viết và trao cho mỗi tác giả cơ hội đưa tác phẩm của mình đến với công chúng bằng những hình thức hiện đại nhất.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 500 triệu đồng. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được xuất bản miễn phí dưới dạng sách nói, đồng thời được quảng bá rộng rãi trên hệ sinh thái số của đơn vị tổ chức.

Cuộc thi Văn học số nhận bản thảo từ tháng 11/2025 đến ngày 15/6/2026. Ban Tổ chức cũng lưu ý, cuộc thi hoàn toàn miễn phí từ bước đăng ký, tham gia, đăng tải bản thảo cho đến xuất bản sách nói, các tác giả tuyệt đối không chuyển khoản bất kỳ hình thức nào để tránh kẻ xấu lừa đảo.

Ảnh: BTC, tư liệu