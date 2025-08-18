Ngày 20/8 tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ tổ chức lễ công bố Các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu được sáng tác tại các nhà sáng tác do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức giai đoạn 2017-2022.

Trên cơ sở đề xuất của các hội văn học nghệ thuật và đơn vị tổ chức trại sáng tác, Bộ VHTTDL lựa chọn 34 tác phẩm tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 để tôn vinh tại buổi lễ.

Các tác phẩm này không chỉ khẳng định giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh sâu sắc hiện thực đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Từ tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn, lý luận phê bình đến tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu… đều mang dấu ấn sáng tạo mới mẻ, có sức sống lan tỏa trong đời sống văn hóa, được công chúng đón nhận rộng rãi.

Nhiều tác phẩm trưng bày tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng (2019 - 2024) được sáng tác tại các nhà sáng tác. Ảnh: BTC

Ông Trần Ngọc Khởi - quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật nhấn mạnh: "Những tác phẩm ra đời tại đây chứa đựng giá trị tinh thần yêu nước, nhân văn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh", ông nói.

Theo ông Khởi, để nâng cao hiệu quả hoạt động, trung tâm sẽ chú trọng hơn công tác tuyển chọn trại viên, ưu tiên những tác giả có đề cương tốt, triển vọng, nhằm tạo ra các tác phẩm chất lượng cao. Đồng thời, trung tâm đặt mục tiêu hàng năm tổ chức khoảng 60 trại sáng tác, kết hợp với các chuyến sáng tác chiều sâu, hỗ trợ nghệ sĩ thực hiện những tác phẩm lớn.

Trong thời gian tới, trung tâm cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa quản lý trại sáng tác và xây dựng cơ sở dữ liệu tác phẩm, tác giả; phấn đấu định kỳ 2 năm tổ chức lễ công bố tác phẩm tiêu biểu để kịp thời vinh danh, quảng bá sáng tạo của văn nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế sẽ được tăng cường, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời mở rộng cơ hội cho nghệ sĩ tiếp cận môi trường sáng tác đa dạng.

Với mục tiêu xây dựng các nhà sáng tác trở thành "điểm đến" quen thuộc của văn nghệ sĩ cả nước, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật hướng tới trở thành đơn vị uy tín, thu hút nguồn lực xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật – đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ VHTTDL, được thành lập từ năm 1979, có sứ mệnh khuyến khích, nuôi dưỡng tài năng sáng tạo, góp phần hình thành những tác phẩm giá trị về tư tưởng, nghệ thuật.