Bạn có bao giờ tự hỏi: Người ngoài hành tinh có thật hay không? Vì sao lại có hiện tượng thủy triều lên xuống? 12 cung hoàng đạo có ý nghĩa gì? Bằng cách nào con người có thể nghiên cứu những hành tinh ở cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng?

Tất cả những câu hỏi ấy sẽ được lý giải trong cuốn sách Thiên văn học trực quan - ấn phẩm bách khoa đến từ Nhà xuất bản DK (Anh), vốn nổi tiếng toàn cầu với dòng sách khoa học - tri thức minh họa sinh động, được Đinh Tị Books mua bản quyền và phát hành.

"Thiên văn học trực quan" được xem là một món quà đặc biệt cho những ai yêu thích khám phá vũ trụ.

Thiên văn học trực quan là bản dịch tiếng Việt của Astronomy: A Visual Guide do lan Ridpath - nhà văn, biên tập viên, phát thanh viên và giảng viên thiên văn học biên soạn. Ông là tác giả, đồng tác giả, biên tập viên của hơn 40 đầu sách, trong đó có bộ Norton’s Star Atlas gồm 16 biểu đồ thiên thể.

Với lượng kiến thức khổng lồ được biên soạn công phu, cuốn sách mang đến cho độc giả cái nhìn toàn diện về thiên văn học: từ nguồn gốc lịch sử, sự ra đời và cấu trúc vũ trụ đến những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú gắn liền với đời sống con người.

Ấn phẩm gồm 3 phần lớn:

- Giới thiệu lịch sử thiên văn học từ thời cổ đại đến hiện đại, quá trình khám phá và phát triển của ngành khoa học này.

- Trình bày sự ra đời và cấu trúc vũ trụ, Hệ Mặt Trời, cùng nhiều hiện tượng thiên văn hấp dẫn.

- Vẽ nên bức tranh chi tiết về bầu trời đêm với 88 chòm sao, biểu đồ sao, hướng dẫn quan sát, lịch thiên văn hằng tháng và niên giám đến năm 2031, ghi lại các hiện tượng hiếm như sao chổi, nhật thực, nguyệt thực…

Sách chứa hàng ngàn hình ảnh minh họa, biểu đồ, giúp độc giả dễ dàng tiếp cận thông tin, ngay cả với người mới bắt đầu tìm hiểu về thiên văn.

Theo giới chuyên môn, Thiên văn học trực quan là tác phẩm khó trong khâu dịch thuật do lượng kiến thức chuyên sâu và chi tiết. Quá trình dịch, biên tập và hiệu đính kéo dài nhiều năm mới cho ra đời ấn phẩm đồ sộ, bảo đảm vừa chính xác về khoa học, vừa gần gũi với độc giả Việt Nam.

Không chỉ là cuốn bách khoa thiên văn toàn diện, Thiên văn học trực quan còn được xem là một món quà đặc biệt cho những ai yêu thích khám phá vũ trụ. Với cách trình bày trực quan, sinh động, sách mang lại trải nghiệm đọc vừa khoa học, vừa giàu cảm hứng, khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu bầu trời và không gian vô tận.