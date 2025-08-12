Xã La Bằng (Thái Nguyên) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: La Bằng, Tiên Hội và Hoàng Nông. Giai đoạn 2020 - 2025, xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

Thu nhập bình quân đầu người trên 56 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước tăng 10%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,54%, vượt chỉ tiêu nghị quyết; 100 trường đạt chuẩn quốc gia...

La Bằng đạt bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới với 2 xã (trước sáp nhập) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 1 xã (trước sáp nhập) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đều về đích trước kế hoạch.

Diện mạo nông thôn khởi sắc.

Văn hóa - xã hội khởi sắc, chất lượng giáo dục được nâng cao, phong trào văn hóa - thể thao diễn ra sôi nổi; an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường.

La Bằng đặt ra những nhiệm vụ, mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ mới như: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2030; phát triển cây chè là cây trồng mũi nhọn; đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị tự nhiên, môi trường sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh.

Để đạt các mục tiêu này, xã La Bằng chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của nhân dân cùng các đoàn thể. Từ đó, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững, gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mở rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh; hỗ trợ kết nối thị trường và xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP chất lượng cao; thu hút đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; khuyến khích phát triển ngành nghề truyền thống và làng nghề. Phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm nông nghiệp và các giá trị văn hóa đặc sắc ở địa phương.