Những nguyên nhân phổ biến khiến lá cây kim tiền chuyển vàng

Tưới nước không đúng cách

Cây kim tiền có khả năng chịu hạn tốt nhờ bộ rễ dạng củ tích trữ nước. Do đó, việc tưới quá nhiều nước là một sai lầm phổ biến, dẫn đến úng rễ, thối rễ và cuối cùng là lá vàng.

Ngược lại, nếu cây bị thiếu nước nghiêm trọng trong thời gian dài, lá cũng sẽ chuyển vàng và khô héo do không đủ độ ẩm để duy trì sự sống.

Để hiểu rõ tại sao lá cây kim tiền lại chuyển vàng, chúng ta cần xem xét các yếu tố liên quan đến môi trường sống và cách chăm sóc.

Ánh sáng và nhiệt độ

Cây kim tiền ưa bóng râm bán phần. Nếu đặt cây ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào quá lâu, lá cây sẽ bị cháy nắng, chuyển vàng.

Ngược lại, nếu cây bị thiếu ánh sáng trầm trọng trong thời gian dài, quá trình quang hợp sẽ bị ảnh hưởng, khiến lá yếu đi, mất màu xanh và dần chuyển vàng.

Nhiệt độ cũng đóng vai trò quan trọng; cây kim tiền phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 18-30 độ C. Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao đột ngột đều có thể gây sốc cho cây và làm lá vàng.

Dinh dưỡng và đất trồng

Đất quá chặt, không thoát nước tốt sẽ gây úng rễ. Đất nghèo dinh dưỡng, thiếu các khoáng chất thiết yếu như nitơ, kali, magie... sẽ làm cây suy yếu, lá không đủ chất để duy trì màu xanh. Đặc biệt, thiếu nitơ thường biểu hiện bằng lá vàng từ dưới gốc lên trên.

Sâu bệnh hại và tuổi thọ của lá

Thỉnh thoảng, cây kim tiền có thể bị tấn công bởi một số loại sâu bệnh như rệp sáp, nhện đỏ. Chúng hút nhựa cây, làm lá suy yếu và chuyển vàng.

Ngoài ra, giống như mọi sinh vật sống, lá cây kim tiền cũng có tuổi thọ nhất định. Những chiếc lá già ở gốc cây sẽ dần chuyển vàng và rụng đi để nhường chỗ cho lá non phát triển.