Cây kim tiền: Biểu tượng của sự thịnh vượng và phát triển

Cây kim tiền có lá màu xanh đậm, mọng nước và có độ bóng tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, khỏe khoắn. Cây có khả năng chịu hạn tốt, không yêu cầu chăm sóc quá cầu kỳ, phù hợp với những người bận rộn hoặc mới bắt đầu chơi cây cảnh.

Ngay từ cái tên "kim tiền" đã gợi lên ý nghĩa về tiền bạc, tài lộc. Trong phong thủy, cây kim tiền được xem là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý, thịnh vượng và may mắn. Lá cây xanh mướt, mọc đối xứng tượng trưng cho sự cân bằng, hài hòa và phát triển ổn định. Đặc biệt, khi cây ra hoa, hoa màu vàng nhạt ẩn mình dưới gốc được coi là điềm báo của tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy nhà.

Cây kim tiền phù hợp với người mệnh Mộc và Hỏa. Người mệnh Mộc trồng cây sẽ giúp tăng cường năng lượng bản mệnh, mang lại sự phát triển. Người mệnh Hỏa sẽ được tương sinh, giúp công việc thuận lợi, tài lộc hanh thông.

Cách chăm sóc cây kim tiền đúng cách

Ánh sáng: Cây ưa sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp gay gắt có thể làm cháy lá. Nếu đặt trong nhà, nên chọn nơi có ánh sáng tự nhiên vừa phải hoặc thỉnh thoảng mang cây ra ngoài trời râm mát.

Nước: kim tiền không cần nhiều nước. Tưới quá nhiều sẽ dễ gây úng thối rễ. Chỉ nên tưới khi đất đã khô hoàn toàn, khoảng 1-2 lần/tuần tùy vào điều kiện thời tiết và độ ẩm không khí. Vào mùa đông, có thể giảm tần suất tưới.

Đất: Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt. Có thể trộn đất thịt với trấu, xơ dừa, hoặc perlite để tăng cường khả năng thoát nước.

Phân bón: Bón phân định kỳ 1-2 tháng/lần vào mùa sinh trưởng (xuân hè) bằng phân bón lá hoặc phân NPK pha loãng.

Sâu bệnh: Cây ít bị sâu bệnh, chủ yếu là rệp sáp hoặc nhện đỏ nếu môi trường quá khô. Lau lá thường xuyên để giữ cây sạch sẽ và phòng ngừa sâu bệnh.