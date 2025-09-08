Tôi bị mề đay và được khuyên dùng lá khế để chữa. Xin chuyên gia tư vấn công dụng và cách dùng như thế nào? (Hoài Thương - Hồng Hà, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Theo Đông y, mề đay và mẩn ngứa không chỉ là vấn đề bề mặt da mà thường xuất phát từ sự mất cân bằng nội tại, như tà khí (phong hàn, phong nhiệt) xâm nhập, huyết nhiệt ứ trệ hoặc can khí uất kết do stress. Để điều trị hiệu quả, cần can thiệp từ bên trong thay vì chỉ xử lý triệu chứng ngoài da.

Lá khế, một vị thuốc quen thuộc, có vị chua chát, tính bình, quy kinh phế và can, giúp cải thiện khí huyết, làm dịu da, thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu. Trong y học cổ truyền, lá khế còn được dùng điều trị mụn nhọt, lở loét, mề đay, dị ứng, cảm nắng, ho.

Lá khế có nhiều tác dụng với sức khỏe. Ảnh: P.T.

Dưới đây là 4 công dụng chính của lá khế và cách dùng cụ thể dựa trên nguyên lý Đông y.