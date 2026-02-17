Ca sĩ Thảo Trang chụp ảnh kỷ niệm với 9 bạn trẻ. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Thảo Trang có niềm tin đặc biệt với phong tục xông nhà do ông bà truyền lại, duy trì đến nay.

Hằng năm, chị đều tìm người thân, người quen hợp tuổi nhờ họ đến xông nhà đầu năm. Riêng năm nay, do không tìm được người tuổi Quý Mùi, chị đánh liều đăng lên Threads tìm người sinh năm 2003, sống ở phường Thảo Điền hỗ trợ.

"Gọi là liều vì chính tôi không chắc chắn có ai đến hay không. Ngay cả khi điền thông tin, các bạn chưa chắc đã dành sáng mùng 1 cho mình. Tôi chỉ có thể đặt niềm tin tuyệt đối và vỡ òa khi có đến 9 bạn đi thành nhóm đến nhà mình sáng nay - mùng 1 Tết. Một cảnh tượng quá đẹp!", nữ ca sĩ hào hứng kể.

Thảo Trang kể thêm, 9 người trẻ mặc đẹp, tính cách cởi mở, tự tin. Qua buổi trò chuyện sôi nổi, chị biết thêm nhiều điều về những người được đóng mác "thế hệ Z".

Sau buổi xông đất, chị chúc mừng năm mới và lì xì mừng tuổi 9 bạn trẻ.

Như bao gia đình người Việt khác, những ngày giáp Tết, ca sĩ Thảo Trang cũng dọn dẹp nhà cửa, mua hoa và chuẩn bị những món ăn truyền thống. Chị nói ông bà, cha mẹ ngày xưa chuẩn bị những gì thì bây giờ làm theo như vậy.

Mỗi dịp đầu năm, chị vẫn duy trì việc chúc tụng, mừng tuổi, xông đất, lì xì...

Năm nay, Thảo Trang đón Tết tại TPHCM nên không gói bánh như những năm trước. Chị dành trọn 3 ngày Tết ở bên con, sang nhà anh trai thắp hương và thăm bạn bè.

Mùng 4 Tết, Thảo Trang sẽ xuất hành đầu năm, cụ thể là đi diễn kết hợp du lịch tại miền Trung.

Nhìn lại năm 2025, Thảo Trang hài lòng vì trải qua một năm thú vị. Sau chương trình Chị đẹp đạp gió, chị quen nhiều bạn mới, có thêm fan, đặc biệt là fan trẻ.

Nữ ca sĩ thấy trong mình cháy lại ngọn lửa đam mê, được "tưới tắm" bằng nguồn năng lượng mới và tích cực.

Tuổi 39, chị muốn sống yên bình, nhẹ nhàng, không nhiều mong cầu. Nếu có, chị muốn dành những điều tốt đẹp để con trai - bé Alex lớn lên hạnh phúc, khỏe mạnh.