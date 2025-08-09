Nhạc sĩ Hamlet Trương phát hành album Quỳnh sau 5 năm ấp ủ.

Sản phẩm gồm 6 sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, Hamlet Trương thể hiện: Tuyết rơi mùa hè, Khi mẹ khóc, Những ô cửa xanh, Mùa hạ cuối cùng, Nếu anh quên tất cả, Vẫn thấy em đẹp hơn và Hai mươi mùa xuân. Nhạc sĩ Viết Tân hòa âm theo hướng mộc mạc, chú trọng cảm xúc.

Hamlet Trương luôn kể về đàn anh - nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh như thần tượng từ thời niên thiếu, ảnh hưởng sâu sắc đến tình yêu với âm nhạc và phong cách sáng tác của mình. Nhiều năm nay, anh duy trì thói quen chọn một ca khúc của Trần Lê Quỳnh để bắt đầu các đêm nhạc cá nhân.

Đời thường, Hamlet Trương thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe, trao đổi về âm nhạc với đàn anh qua tin nhắn vì Trần Lê Quỳnh đang sống ở Anh.

Nhạc sĩ Hamlet Trương. Ảnh: NVCC

Một hôm, anh nhắn tin xin thực hiện album nhạc Trần Lê Quỳnh và được tác giả đồng ý. "Với tôi, đó là kỷ niệm 'chấn động tâm tư' nhất thời gian này", Hamlet Trương nhớ lại.

Quá trình thực hiện album kéo dài 5 năm vì được làm xen kẽ với những dự án khác. Đổi lại, nam nhạc sĩ thấy có thêm thời gian để hát các tác phẩm chín chắn nhất.

Hát những bài nổi tiếng nhất của Trần Lê Quỳnh, Hamlet Trương không sợ bị so sánh với những ca sĩ đi trước vì "mỗi khán giả sẽ tự chọn giọng hát phù hợp với tâm hồn mình để nghe".

Video giới thiệu album "Quỳnh"

Phóng viên đặt vấn đề: "Việc một nhạc sĩ ra album, tự thể hiện toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ khác hầu như chưa xuất hiện ở Việt Nam", Hamlet Trương nói đây là trải nghiệm rất thú vị với anh và mong khán giả có trải nghiệm tương tự.

8X nói lúc thông báo album hoàn thành, Trần Lê Quỳnh rất vui và cho phép đàn em khai thác các nhạc phẩm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Hamlet Trương chia sẻ thêm với việc được tác giả cho phép khai thác, album Quỳnh có thể có những phần tiếp theo.