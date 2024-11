Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Hà Nội hết vé trước show diễn 1 tháng. Ảnh: BTC

Cách đây 2 ngày, nhiều người vẫn chưa quên cảm giác nghẹt thở khi phải chạy đua với thời gian để săn bằng được tấm vé tham dự concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12 tới đây.

Chỉ sau đúng 40 phút mở bán, toàn bộ vé đã được bán hết. Thoát cảnh web đặt vé bị sập thì nhiều người gần như khủng hoảng khi thấy số thứ tự xếp hàng của mình sau tới cả trăm ngàn người, gần như hết hy vọng sở hữu tấm vé vào xem các anh tài biểu diễn trực tiếp.

Với hơn 150.000 lượt chờ mua, rất nhiều khán giả dù chuẩn bị tinh thần săn vé thần tốc ngay khi BTC thông báo mở bán nhưng phải nếm mùi thất bại, tiếc nuối.

Concert Anh trai say hi tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra vào 7/12 cũng hết vé mở bán sớm sau 45 phút. Ảnh: BTC

Điều này trước đây gần như là "chuyện nằm mơ' với các nhà tổ chức sự kiện âm nhạc nội địa bởi chưa có một chương trình nào thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng như vậy. Trước đó, show diễn Born Pink của nhóm BlackPink ở SVĐ Mỹ Đình ngày 29 và 30/7/2023 với 70.000 khán giả trong 2 đêm chỉ là ước mơ của các nghệ sĩ trong nước. Không ai nghĩ chỉ sau hơn 1 năm, gió đã đổi chiều.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai tháng 12 tại Hà Nội đã hết vé trong thời gian kỷ lục: 40 phút. Trước đó, concert Anh trai say hi tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra vào 7/12 cũng hết vé mở bán sớm sau 45 phút. Nhiều người thất vọng vì chờ đợi cả tháng và chuẩn bị tinh thần săn vé nhưng cuối cùng bỏ lỡ cơ hội.

Thứ tự chờ vào mua vé online của một khán giả.

Hai concert đều thông báo "cháy" vé. Ảnh: BTC

Sức nóng của 2 concert các "anh trai" đến từ hai show truyền hình nóng nhất lịch sử đã thực sự thay đổi hoàn toàn thị trường nhạc Việt và thị hiếu của khán giả trong nước vốn trước đây chủ yếu sính ngoại, đặc biệt là "cuồng" K-Pop.

Nhiều người thực sự choáng khi thấy cảnh tượng khán giả xếp hàng từ 12h trưa để check-in bằng vé điện tử, chuẩn bị thủ tục vào sân khấu xem Trấn Thành và 30 anh trai trình diễn trong concert Anh trai say hi diễn ra tối 28/9 tại công viên Bờ sông Sài Gòn, TPHCM. Khung cảnh này có lẽ trước đó người ta chỉ nhìn thấy ở show diễn của các ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Cảnh xếp hàng từ trưa của khán giả vào xem concert "Anh trai say hi" hồi tháng 9 tại TPHCM.

Hai concert của Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại Hà Nội tháng 12 tới cũng được dự báo sẽ gây choáng không kém.

Nếu Anh trai say hi là màn trình diễn máu lửa và vô cùng sáng tạo của những nghệ sĩ trẻ trung và đa năng có trình độ sáng tác, hát và vũ đạo không thua kém những ca sĩ nước ngoài và có nhiều ca khúc trình diễn là lọt Top 1 YouTube Trending: Ngáo ngơ (HIEUTHUHAI, Atus, Jsol, Erik), Sao hạng A (HIEUTHUHAI, Song Luân, Dương Domic, Jsol), Tình đầu quá chén (Quang Hùng MasterD, Negav, Pháp Kiều, Erik) ... thì các anh tài trong Anh trai vượt ngàn chông gai lại chinh phục khán giả bằng kinh nghiệm biểu diễn dày dặn, giọng hát nội lực được thử thách qua thời gian nhưng không ngừng làm mới mình.

Có lẽ chỉ có những anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai mới có thể khiến hàng triệu khán giả bất ngờ với bản làm mới Trống cơm (Tự Long, Boobin, Cường Seven) hay rơi lệ với tiết mục Mẹ yêu con đầy cảm xúc sau đó leo lên top YouTube Trending. Chưa khi nào các ca khúc nhạc Việt lại được nghe và chia sẻ nhiều như vậy. Không ít người lúc này mới nhận ra nhạc Việt đã có bước tiến rất xa và nghệ sĩ Việt đủ khả năng để tạo nên các cơn sốt khán giả không kém những ngôi sao quốc tế đình đám.

Trong khi nhà tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi choáng váng vì lượng khán giả quá lớn muốn xem concert ở Hà Nội tháng 12 thì ở chiều ngược lại là tình cảnh thê thảm của show K-Time Live In Hanoi.

Đại nhạc hội K-Pop bị hủy chỉ 1 ngày sau khi concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" cháy vé. Ảnh: BTC

BTC thông báo sự kiện dự kiến được tổ chức trong hai ngày 16-17/11 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội với danh sách nghệ sĩ gồm Super Junior D&E (Donghae và Eunhyuk), Super Junior L.S.S (LeeTeuk, Shindong, Siwon), Apink, The New Six, Highlight, ONF, TripleS, ca sĩ Hyolyn, Hwasa và Onew. Tuy nhiên, ngày 13/11, BTC thông báo hủy bỏ sự kiện và sẽ hoàn trả tiền cho khán giả vì số vé bán được quá ít.

Năm ngoái, công ty BOM Entertainment - đơn vị tổ chức Đại nhạc hội K-Pop Open Air #2 cũng đột ngột thông báo huỷ 2 đêm diễn dự kiến diễn ra ngày 23, 24/12 tại SVĐ Mỹ Đình sát buổi diễn khiến nhiều người bức xúc do đã chi tiền mua vé máy bay và khách sạn ra Hà Nội xem concert.

Có thể nói showbiz Việt đang chứng kiến cuộc đổi ngôi ngoạn mục giữa V-Pop và K-Pop với làn sóng khán giả hâm mộ nhạc Việt, nghệ sĩ Việt ngày càng mạnh mẽ nhờ các tiết mục biểu diễn được nâng tầm và chinh phục khán giả nội địa cả phần nghe lẫn phần nhìn. Hy vọng cơn sốt này sẽ còn kéo dài!

Sao hạng A (HIEUTHUHAI, Song Luân, Dương Domic, Jsol):