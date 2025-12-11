Hà Nhi rời vùng an toàn ballad với album "Tri kỷ"

Đánh dấu 10 năm sự nghiệp, Hà Nhi vừa cho ra mắt MV Mình nên là tri kỷ. Ca khúc nằm trong album đầu tay của nữ ca sĩ.

Hà Nhi chia sẻ sau 10 năm may mắn vẫn được khán giả yêu thương, cô quyết định rời khỏi vùng an toàn ballad để thử sức với dòng nhạc mang màu sắc retro. Cô miêu tả sản phẩm lần này bằng 3 từ: trưởng thành, nữ tính và nổi loạn. Nữ ca sĩ cho biết cần một phiên bản khác của bản thân và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tin rằng khán giả sẽ thấy thú vị vì âm nhạc mang đến sự hoài niệm nhưng vẫn hiện đại.

Hà Nhi trong những hình ảnh mới.

Không còn xoay quanh chủ đề người yêu cũ, Hà Nhi chọn tri kỷ để kể câu chuyện âm nhạc. Cô cho rằng tri kỷ còn khó hơn người yêu vì đó là người ở lại dù còn yêu hay không, là mối quan hệ nếu mất đi thì đau hơn cả chia tay, là yêu ở một tầng rất khác.

MV khai thác nhẹ nhàng màu sắc retro từ trang phục đến ánh sáng, tạo cảm giác như sân khấu ký ức được tái tạo theo tinh thần hiện đại. Hà Nhi hài hước chia sẻ làm album lần này khiến cô nhổ được cả nghìn sợi tóc bạc nhưng sẵn sàng bạc đầu với album thập kỷ của đời mình.

MV "Mình nên là tri kỷ":

Minh Dũng

Ảnh, video: NVCC