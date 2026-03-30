Tôi thường dùng lá mơ lông trộn mật ong hấp cách thủy trị ho cho cả gia đình khi thời tiết thay đổi. Xin chuyên gia tư vấn cách làm này có đúng không, cần kiêng kỵ gì không? (Vũ Thị Hường - Thanh Xuân, Hà Nội)

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Lá mơ lông và mật ong là hai nguyên liệu quen thuộc trong đời sống, thường được dân gian tận dụng như một cách hỗ trợ làm dịu cổ họng và giảm ho. Dù có mùi đặc trưng khiến nhiều người e ngại, lá mơ từ lâu đã được sử dụng trong các bài thuốc Nam nhờ tính mát, khả năng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ tiêu đờm.

Trong khi đó, mật ong với vị ngọt tự nhiên, tính ấm lại có tác dụng làm dịu niêm mạc họng, giảm kích ứng và tạo cảm giác dễ chịu khi bị ho khan hoặc rát họng. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này vì thế được nhiều người truyền tai nhau như một biện pháp hỗ trợ đơn giản, dễ thực hiện tại nhà.

Lá mơ và mật ong làm sạch đường hô hấp. Ảnh: Hoa Linh

Theo kinh nghiệm dân gian, các cơn ho kéo dài thường liên quan đến tình trạng viêm họng hoặc tích tụ đờm trong đường hô hấp. Khi đó, mật ong đóng vai trò làm dịu nhanh vùng họng đang bị kích thích, giúp giảm cảm giác đau rát còn lá mơ được cho là hỗ trợ làm loãng dịch nhầy và góp phần “làm sạch” đường hô hấp.

Nhờ vậy, khi sử dụng đúng cách, hỗn hợp này có thể giảm dần cảm giác khó chịu, đặc biệt trong các trường hợp ho nhẹ, ho do thay đổi thời tiết.

Cách làm như sau: Chọn lá tươi, sạch, không dập nát, rửa kỹ với nước muối loãng và để ráo, sau đó giã nhuyễn để tận dung tinh chất rồi vắt lấy nước cốt, trộn cùng 2-3 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

Bạn chưng cách thủy hỗn hợp nước lá mơ và mật ong trong 10-15 phút để giảm bớt tính hàn của lá mơ tươi và dùng khi còn ấm. Cách uống tốt là nhấp từng ngụm nhỏ, có thể giữ trong họng vài giây trước khi nuốt để tăng cảm giác dịu họng.

Dù lá mơ và mật ong đều là nguyên liệu tự nhiên, bạn vẫn cần lưu ý khi áp dụng. Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị, đặc biệt với các bệnh lý hô hấp kéo dài. Trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không dùng mật ong.

Người có cơ địa dễ lạnh bụng hoặc đang bị tiêu chảy có thể thêm một lát gừng khi chưng để hạn chế kích ứng. Nếu tình trạng ho kéo dài, kèm theo sốt, khó thở hoặc đờm bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh tự ý áp dụng kéo dài gây ảnh hưởng sức khỏe.

2 loại rau thơm được chuyên gia khuyên ăn hằng ngày để trường thọ Một số loại rau thơm không chỉ giúp món ăn ngon mà còn có công dụng phòng bệnh, hỗ trợ điều hòa cơ thể, được nhiều người ví như “rau trường thọ”.

Loại rau được bác sĩ khuyên nên ăn giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ giải độc TRUNG QUỐC - Bác sĩ Trương Gia Minh khuyên mọi người nên đưa thêm rau xanh, đặc biệt là món cải bẹ vào bữa ăn ngày Tết.