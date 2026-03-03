Theo Lương y Đỗ Minh Tuấn (Hội Đông y Hà Nội), thời điểm nồm ẩm với độ ẩm không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển, đồng thời khiến cơ thể dễ mắc các bệnh ốm vặt như cảm lạnh, sổ mũi, đau họng, rối loạn tiêu hóa.

Việc tận dụng các gia vị quen thuộc trong gian bếp như tỏi và gừng có thể góp phần hỗ trợ tăng sức đề kháng, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết.

Những ngày gần đây, tình trạng không khí ẩm, nền nhà “đổ mồ hôi”, cơ thể nặng nề, uể oải khiến nhiều người băn khoăn nên dùng tỏi hay gừng để phòng bệnh.

Tỏi tốt cho sức khỏe khi trời nồm. Ảnh: Minh Huệ.

Theo lương y Đỗ Minh Tuấn, người dân nên dùng gừng hoặc tỏi để nâng cao sức khỏe. Cả hai loại đều là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền, song công dụng và cách dùng có sự khác biệt.

Tỏi hỗ trợ sát khuẩn, tăng đề kháng

Trong Đông y, tỏi có vị cay, tính ôn, tác động vào kinh tỳ, vị và phế. Tỏi được xem như một “kháng sinh tự nhiên” nhờ chứa allicin – hoạt chất có đặc tính kháng khuẩn.

Tỏi phù hợp khi cơ thể có biểu hiện cảm theo hướng “nhiệt” như đau họng, dịch mũi đặc, miệng khô, hoặc khi cần hỗ trợ tiêu hóa sau những bữa ăn nhiều đạm, nhiều dầu mỡ. Tỏi có tác dụng hỗ trợ sát khuẩn đường hô hấp, kích thích tiêu hóa.

Cách dùng hiệu quả là đập dập tỏi, để ngoài không khí 10-15 phút trước khi ăn sống hoặc ngâm giấm để hoạt chất được giải phóng tốt hơn. Tuy nhiên, người có bệnh dạ dày cần thận trọng khi sử dụng tỏi sống.

Gừng giúp làm ấm cơ thể, hóa giải hàn thấp

Gừng (sinh khương) có vị cay, tính ấm, thường được dùng để trục hàn, làm ấm cơ thể. Trong mùa nồm, yếu tố “thấp” (ẩm) và “hàn” (lạnh) dễ khiến cơ thể mệt mỏi, chân tay tê lạnh, đau nhức xương khớp.

Gừng phù hợp khi có biểu hiện sợ lạnh, hắt hơi, sổ mũi nước trong, lạnh bụng hoặc cơ thể nặng nề do ẩm thấp. Một ly trà gừng mật ong ấm vào buổi sáng có thể giúp làm ấm cơ thể, kích thích lưu thông khí huyết và tạo cảm giác dễ chịu.

Theo lương y Đỗ Minh Tuấn, nếu xét riêng đặc trưng của mùa nồm ẩm, gừng có phần phù hợp hơn nhờ tác dụng ôn trung, tán hàn, hóa thấp. Tuy vậy, việc lựa chọn còn tùy thuộc cơ địa mỗi người. Người có thể trạng nhiệt nếu dùng quá nhiều gừng có thể gây nóng trong; ngược lại, người thể hàn dùng nhiều tỏi sống có thể gây kích ứng dạ dày.

Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì lạm dụng một loại, người dân có thể linh hoạt kết hợp tỏi và gừng trong bữa ăn hằng ngày để vừa làm ấm cơ thể, vừa hỗ trợ sát khuẩn tự nhiên. Quan trọng hơn, cần lắng nghe cơ thể và duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ để nâng cao sức đề kháng trong thời tiết ẩm ướt kéo dài.

