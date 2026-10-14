Lá mơ: Bài thuốc trị ho, viêm họng quen thuộc Lá mơ có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: P.Thúy. Lá mơ lông, hay còn gọi là mơ tam thể, là loại rau dại quen thuộc mọc ở nhiều nơi. Ngoài việc là nguyên liệu cho món "trứng rán lá mơ" thơm ngon, lá mơ còn là một vị thuốc quý trong dân gian, đặc biệt hiệu quả trong việc trị ho và viêm họng. Trong đó, bài thuốc dân gian kết hợp giữa lá mơ lông và mật ong giúp giảm ho, làm dịu họng và thanh lọc đường hô hấp rất tốt. Theo Đông y, lá mơ lông có tính mát, vị đắng nhẹ, hỗ trợ thanh nhiệt, sát khuẩn và điều trị ho dai dẳng, ho khan hay ho có đờm. Trong khi đó, mật ong đóng vai trò là chất dẫn tự nhiên giúp nhuận phế, làm dịu niêm mạc và giảm rát họng. Sự kết hợp này làm sạch đường hô hấp và đẩy lùi cơn ho hiệu quả.

Rau khúc: "Thần dược" giảm ho, long đờm hiệu quả Rau khúc mọc hoang ở ruộng đồng. Ảnh: Thanh Hải Bác sĩ Bùi Thanh Hoài (Bệnh viện 19-8) cho biết, rau khúc (tên khoa học Gnaphalium indicum L.) là loại cây mọc dại phổ biến ở miền Bắc. Theo Đông y, rau khúc có tính bình, vị ngọt, tác dụng giảm ho, long đờm, thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ điều trị viêm phế quản. Dân gian thường dùng 10-16g cây tươi hoặc khô sắc uống, hấp cách thủy với đường để chữa ho, hoặc dùng súc miệng trị nhiệt miệng. Theo y học hiện đại, tinh dầu trong rau khúc có khả năng kháng viêm, hỗ trợ lành vết thương và hoa khô dùng làm gối thảo dược giúp cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người dị ứng với họ Cúc nên tránh sử dụng loại rau này.