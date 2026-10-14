Lá mơ lông, hay còn gọi là mơ tam thể, là loại rau dại quen thuộc mọc ở nhiều nơi. Ngoài việc là nguyên liệu cho món "trứng rán lá mơ" thơm ngon, lá mơ còn là một vị thuốc quý trong dân gian, đặc biệt hiệu quả trong việc trị ho và viêm họng. Trong đó, bài thuốc dân gian kết hợp giữa lá mơ lông và mật ong giúp giảm ho, làm dịu họng và thanh lọc đường hô hấp rất tốt.
Theo Đông y, lá mơ lông có tính mát, vị đắng nhẹ, hỗ trợ thanh nhiệt, sát khuẩn và điều trị ho dai dẳng, ho khan hay ho có đờm. Trong khi đó, mật ong đóng vai trò là chất dẫn tự nhiên giúp nhuận phế, làm dịu niêm mạc và giảm rát họng. Sự kết hợp này làm sạch đường hô hấp và đẩy lùi cơn ho hiệu quả.
Bác sĩ Bùi Thanh Hoài (Bệnh viện 19-8) cho biết, rau khúc (tên khoa học Gnaphalium indicum L.) là loại cây mọc dại phổ biến ở miền Bắc. Theo Đông y, rau khúc có tính bình, vị ngọt, tác dụng giảm ho, long đờm, thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ điều trị viêm phế quản.
Dân gian thường dùng 10-16g cây tươi hoặc khô sắc uống, hấp cách thủy với đường để chữa ho, hoặc dùng súc miệng trị nhiệt miệng.
Theo y học hiện đại, tinh dầu trong rau khúc có khả năng kháng viêm, hỗ trợ lành vết thương và hoa khô dùng làm gối thảo dược giúp cải thiện giấc ngủ.
Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người dị ứng với họ Cúc nên tránh sử dụng loại rau này.
Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương (Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam), rau mùi tàu (ngò gai) chứa tinh dầu, flavonoid và polyphenol giúp chống viêm, chống oxy hóa. Trong ẩm thực, mùi tàu giúp kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa. Theo Đông y, cây có vị cay, tính ấm, tác dụng hành khí, tiêu thực, thông khí và giảm đau.
Dân gian thường dùng mùi tàu trị cảm mạo phong hàn, khử mùi hôi miệng, sát trùng mụn nhọt ngoài da và giảm đau bụng do lạnh. Nước lá mùi tàu có tác dụng lợi tiểu nhẹ nhưng hiệu quả đào thải sỏi hiện chưa có bằng chứng khoa học khẳng định.
Các chuyên gia lưu ý người bị cảm nhiệt (sốt cao, ra nhiều mồ hôi) không nên dùng vì mùi tàu có tính ấm. Phụ nữ mang thai và người có cơ địa dị ứng cần hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi dùng. Bạn chỉ nên sử dụng rau với liều lượng vừa phải và không thay thế thuốc điều trị bệnh.