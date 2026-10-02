Huyết dụ: Vị thuốc cầm máu từ cây cảnh quen thuộc Cây huyết dụ. Ảnh: N.Huyền Cây huyết dụ (Cordyline fruticosa) được cho là mang lại may mắn và giúp chiêu tài lộc cho gia chủ. Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, huyết dụ còn là vị thuốc dân gian tính mát, vị ngọt nhạt, có tác dụng cầm máu hiệu quả trong các trường hợp rong kinh, chảy máu cam hay ho ra máu nhẹ. Thân cây phơi khô ngâm rượu còn giúp bổ gân cốt và cải thiện thể lực. Y học hiện đại cũng tìm thấy trong lá huyết dụ nhiều chất chống oxy hóa và chống viêm quý giá như flavonoid, anthocyanin. Tuy nhiên, người bệnh chỉ nên dùng huyết dụ để hỗ trợ điều trị xuất huyết nhẹ, không tự ý thay thế y khoa khi bị bệnh nặng.

Mào gà trắng: Hoa mọc dại giúp cầm máu, bổ tiêu hóa Cây hoa mào gà trắng. Ảnh: N. Huyền Cây mào gà trắng (Celosia argentea) là loài cây mọc dại thuộc họ Dền, vừa dùng làm rau ăn vừa là vị thuốc dân gian. Theo Y học cổ truyền, cây có tính mát, vị ngọt hơi đắng, giúp lương huyết, cầm máu, sáng mắt và cải thiện tiêu hóa nhẹ. Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, hạt và hoa của cây thường được sắc uống để trị trĩ, rong kinh hoặc đi ngoài ra máu. Lá non của cây cũng được luộc hoặc nấu canh như rau dền. Các nghiên cứu hiện đại bước đầu cho thấy mào gà trắng chứa flavonoid, saponin và polysaccharid - những hoạt chất có khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Tuy nhiên, các tác dụng này chủ yếu dừng lại ở nghiên cứu thực nghiệm.

Cu li: Cây thuốc cầm máu từ vùng núi Phần thân rễ của cây cu li thường được sử dụng làm thuốc trong dân gian. Ảnh: Naturelib Cây lông cu li (kim mao cẩu tích) là loài dương xỉ mộc mọc hoang ở miền núi, có gốc rễ phủ lông vàng trông như con cu li hoặc lưng chó. Theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), thân rễ cây culi chứa 30% tinh bột, còn phần lông chứa tannin và sắc tố. Phân lập từ thân rễ ghi nhận nhiều hợp chất như β-sitosterol, acid stearic, daucosterol, acid protocatechuic, acid cafeic. Trong dân gian, người dân thường lấy phần lông vàng của cây cu li để đắp cầm máu các vết thương nhỏ. Ngoài ra, thân rễ cây còn được phối hợp trong các bài thuốc sắc chữa thận hư, đau mỏi lưng và phong thấp tê bại chân tay. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo ý kiến thầy thuốc chuyên môn trước khi áp dụng các bài thuốc truyền miệng này.