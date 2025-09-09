Chưa đầy 1 tuần nữa, đêm nhạc hội đặc biệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Trống Đồng (Libera Nha Trang).

Khi biểu tượng cội nguồn và chất liệu đương đại hòa chung dòng chảy

La Tiên Show - The Cội (The Cội) như một chuyến viễn du dành cho những người yêu văn hóa, rung cảm trước nghệ thuật dân tộc và khát khao hòa mình cùng thiên nhiên. Hơn cả một đêm nhạc hội giải trí, đó còn là hành trình để tự hào, tìm về ký ức, để sống chậm lại cùng cội nguồn.

Công trình Trống Đồng cao tới 20 mét sẽ được hé lộ tại La Tiên Show - The Cội.

Ngày 13/9 trở thành cột mốc đặc biệt: thời khắc Quảng trường Trống Đồng được hé lộ, âm nhạc, ánh sáng và ngàn lời ca hòa quyện cùng văn hóa truyền thống, thắp bùng ngọn lửa tự hào Việt trong tim mỗi người. Song hành cùng Nhà hát Đó, Quảng trường Trống Đồng sẽ trở thành biểu tượng mới, gợi nhắc cội nguồn dân tộc giữa lòng vịnh ngọc Nha Trang.

Dưới bàn tay tài hoa của Tổng đạo diễn Louis Lê và Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, hành trình The Cội được thiết kế thành ba chương: Miền đất Tiên (tìm về bản thể), Âm bản sắc (khơi dậy mạch nguồn văn hóa dân gian) và Ta tự do (khúc khải hoàn tìm thấy tự do từ cội nguồn). Mỗi chương là một nấc thang cảm xúc, kết hợp cùng những công nghệ sân khấu hiện đại nhất. Mapping 3D, hiệu ứng laser, màn hình LED khổng lồ cho đến hệ thống sàn nâng hạ đa chiều sẽ đưa khán giả từ những âm thanh bản địa sâu lắng đến nhịp điệu dân tộc rộn rã, để cuối cùng vỡ òa trong cảm giác tự do và thăng hoa.

Mỗi nghệ sĩ là một sứ giả văn hoá

Điểm nhấn đặc biệt của The Cội là dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ, nhiều phong cách âm nhạc. Ở đó, mỗi nghệ sĩ chính là một sứ giả văn hoá, dẫn lối khán giả trên hành trình tìm về cội nguồn của văn hoá nghệ thuật.

Đặc biệt, những màn trình diễn đầy sáng tạo, sự kết hợp giữa dàn line-up lần đầu tiên xuất hiện và chỉ có tại La Tiên Show - The Cội, hứa hẹn đưa cảm xúc khán giả dâng trào.

Ngàn món quà gửi tặng người Nha Trang

1.000 vé tham dự nhạc hội La Tiên Show - The Cội dành riêng cho người dân và du khách tại Nha Trang - chính là món quà vừa để tri ân, vừa để tôn vinh những công trình biểu tượng mà con người nơi đây vốn rất tự hào.

Đó là tâm huyết của KDI Holdings - chủ đầu tư dự án La Tiên Villa - nơi Quảng trường Trống Đồng sắp ra mắt. Vượt ra ngoài những dự án bất động sản hạng sang, điều mà KDI Holdings đặt trọn chính là con đường tiên phong kiến tạo điểm đến văn hóa - nghệ thuật tầm quốc tế, dù khó nhưng kiên quyết bám trụ, vì một sứ mệnh nâng tầm đô thị vịnh Nha Trang, bảo tồn, lưu giữ và tiếp nối nền văn hoá dân tộc.

Khi Quảng trường Trống Đồng ra mắt, người Nha Trang càng thêm tự hào khi mảnh đất mình yêu hiện hữu một công trình văn hóa - nghệ thuật mang tầm vóc mới. Họ được trực tiếp chứng kiến và hòa mình vào một sự kiện văn hoá nghệ thuật quy mô lớn. Tấm vé trong tay là món quà tinh thần vô giá: khoảnh khắc cội nguồn và bản sắc dân tộc toả sáng rạng ngời ngay tại vùng trời ta yêu.

Quảng trường Trống Đồng (hay còn gọi là Quảng trường Âm nhạc) là một trong những công trình điểm đến Văn hoá nghệ thuật tại La Tiên Villa - Khu villa compound hạng sang tại mặt tiền đường Trần Phú kéo dài (Bắc Nha Trang - Khánh Hoà), được đồng phát triển bởi KDI Holdings và Masterise Homes. Công trình quảng trường với quy mô trên 5.000 người, được biết đến với biểu tượng Trống Đồng khổng lồ cao tới 20 mét, cùng 8 artworks nhạc cụ Việt Nam truyền thống được trưng bày. La Tiên Show - The Cội Thời gian: 13/9/2025 Địa điểm: Quảng trường Trống Đồng, Libera Nha Trang. Đăng ký vé tại: https://thecoi.latienvilla.vn

Ngọc Minh