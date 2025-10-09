Gian hàng của Lacbird tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025. Ảnh: Lacbird

Với tầm nhìn và sứ mệnh đồng hành cùng các giá trị văn hóa trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Lacbird đã lựa chọn tháng Chuyển đổi số - tháng 10 là thời điểm để ra mắt. Sau thành công của những dự án văn hóa và giáo dục, Lacbird chính thức mở rộng và sáp nhập các công ty thành viên để tạo thành một hệ sinh thái công nghệ toàn diện.

Nhiều phụ huynh quan tâm đến các sản phẩm giáo dục và giải trí tại gian hàng của Lacbird. Ảnh: Lacbird

Trong lĩnh vực văn hóa, Lacbird tập trung phát triển các ứng dụng số nhằm giới thiệu và truyền tải sinh động giá trị truyền thống Việt Nam đến với người trẻ.

Theo Tổng Giám đốc Lacbird Hoàng Bảo Long, công ty mong muốn tiên phong đưa văn hóa Việt vào các sản phẩm công nghệ nhằm “khơi gợi cảm hứng, mong muốn được du lịch, khám phá những vùng đất giàu bản sắc của Việt Nam”.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực an ninh mạng và AI, Lacbird (với đơn vị thành viên Stormbird) mang đến giải pháp bảo mật dùng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ người dùng và doanh nghiệp trước các mối đe dọa tự động. Nền tảng Stormbird tự động phát hiện, chặn bot và lọc lưu lượng độc hại để bảo vệ hệ thống; hệ thống AI phân tích hành vi giúp nhận diện chính xác mối nguy mà không ảnh hưởng người dùng thật.

Trình diễn khả năng bảo vệ của Stormbird trước những cuộc tấn công mạng tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025. Ảnh: Lacbird

Trong lĩnh vực giáo dục, Lacbird ứng dụng phương pháp “game hóa” kết hợp AI để tạo ra sản phẩm học tập hấp dẫn. Nền tảng Lacbird Intedify biến việc học thành các nhiệm vụ như điều khiển nhân vật vượt thử thách, trả lời các câu đố kiến thức trong thế giới đồ họa sinh động lấy cảm hứng văn hóa Việt; đồng thời hệ thống AI sẽ chấm điểm và phân tích kết quả để đánh giá năng lực cùng dấu hiệu tâm lý của từng em, cung cấp báo cáo giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về con mình. Cách “game hóa” này được kỳ vọng giúp tăng tương tác và hiệu quả học tập cho người học.

Tham gia Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, Lacbird tiên phong kết hợp sáng tạo văn hóa với công nghệ cao hướng đến phát triển bền vững. Từ bảo tồn di sản qua game đến bảo vệ không gian số bằng AI và nâng cao giáo dục nhờ nền tảng số, giải pháp của Lacbird mang lại giá trị thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

(Nguồn: Lacbird)