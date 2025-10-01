“Kế hoạch triển khai Quyết định 505 ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025” đã được Bộ KH&CN phê duyệt.

Đây sẽ là năm thứ tư sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, cũng như thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Theo yêu cầu được Bộ KH&CN nêu rõ trong kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 mang tinh thần chung là đổi mới, sáng tạo để lan tỏa chuyển đổi số đến toàn dân.

Theo kế hoạch, trong tháng 10, Bộ KH&CN sẽ chủ trì triển khai hàng loạt hoạt động, trong đó có chiến dịch truyền thông “Chuyển đổi số: Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn” trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội phổ biến; tọa đàm về các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, hiệu quả, gần dân hơn gắn với phân cấp, phân quyền và triển khai mô hình chính quyền 2 cấp; triển khai “Ngày hội toàn dân học tập số” kết hợp các hoạt động trực tuyến và trực tiếp tại các địa phương, trải nghiệm và hướng dẫn sử dụng các nền tảng, dịch vụ số, lớp học số cho cộng đồng...

Với các bộ, ngành, địa phương và các hội, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ số, Bộ KH&CN đề nghị các đơn vị chủ trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay trong thời gian từ ngày 1/10 đến hết ngày 10/10 hoặc trong toàn bộ tháng 10, đảm bảo phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025.

Song song với thực hiện chiến dịch truyền thông “Chuyển đổi số: Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn” trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội phổ biến, mỗi bộ, cơ quan ngang bộ cần chọn tối thiểu 3 lĩnh vực quản lý nhà nước của mình để chuyển đổi số toàn diện, toàn trình; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong khi đó, các địa phương chủ trì triển khai chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số” thông qua hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương.

Đặc biệt nhấn mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tại kế hoạch mới phê duyệt, Bộ KH&CN đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp công nghệ số chủ trì thực hiện các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 trong thời gian 10 ngày đầu tháng 10.