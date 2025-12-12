Quý III/2025, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; góp phần hoàn thành phần lớn các nhiệm vụ đề ra.

Theo phân công của Bộ Chính trị, tỉnh Lai Châu được giao 145 nhiệm vụ; đến hết quý III/2025, tỉnh đã hoàn thành 85 nhiệm vụ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và vận hành hiệu quả Cổng Thông tin Bình dân học vụ số của tỉnh, đến nay đã triển khai 12 khóa học với 118.604 học viên là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đăng ký tham gia.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tỉnh tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện; đã ban hành 31 chương trình, kế hoạch, văn bản để định hướng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Hạ tầng công nghệ, kỹ thuật từng bước được hoàn thiện với tổng số 2.104 trạm BTS; mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II kết nối đến các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh được triển khai đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt. Hệ thống mạng hoạt động cơ bản ổn định, đảm bảo cho hoạt động của các xã, phường sau sắp xếp, sáp nhập; các hoạt động điều hành, tác nghiệp của các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp xã được đảm bảo an toàn, thông suốt trên mạng truyền số liệu dùng chung.

Tỉnh cũng đã bố trí kinh phí để mua sắm, nâng cấp trang thiết bị làm việc, ưu tiên cho Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã đảm bảo đồng bộ theo quy định. Hoàn thành tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 55/75 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến dịch vụ công quốc gia. Tổng số thủ tục hành chính công bố, công khai lũy kế của tỉnh là 2.247 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.857 thủ tục hành chính, cấp xã 390 thủ tục hành chính; đã hoàn thành công bố thủ tục hành chính theo phân cấp, phân quyền và công khai sau khi các quyết định công bố thủ tục hành chính của tỉnh được ban hành. Hoàn thành nâng cấp phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Thực hiện nghiêm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỉnh đã cung cấp, tích hợp 325 dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 86 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 239 dịch vụ công trực tuyến 1 phần) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Toàn tỉnh thành lập 40 Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận 1 cửa hoạt động thông suốt, hiệu quả, đảm bảo các nội dung yêu cầu tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ.

Phát triển vững chắc KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Xác định rõ rằng phát triển và ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu cấp thiết để bắt kịp xu thế thời đại mà còn là cơ hội để tỉnh “đi tắt, đón đầu”, rút ngắn khoảng cách phát triển, hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Để sớm đạt mục tiêu đó, Lai Châu đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như nâng cao năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo lên mức trung bình khá ở các lĩnh vực trọng điểm; năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trung bình toàn khu vực; năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 37,6% vào tăng trưởng kinh tế; kinh tế số chiếm khoảng 9-10% GRDP; trên 80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 80% giao dịch không dùng tiền mặt; trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; chỉ số HDI duy trì trên 0,623; dành ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tỷ lệ 10 nhân lực nghiên cứu/1 vạn dân; phủ sóng 5G toàn tỉnh và tiến tới 6G tại các trung tâm kinh tế, hành chính; 100% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số; toàn bộ các điểm du lịch cộng đồng được số hóa 3D; chuyển đổi số toàn diện trong các ngành: y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, môi trường, tài chính, công nghiệp và văn hóa.

Tầm nhìn đến năm 2045, Lai Châu đặt mục tiêu phát triển vững chắc khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trình độ kinh tế - xã hội đạt trên mức trung bình cả nước, kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP, 100% hoạt động của hệ thống chính trị vận hành trên nền tảng số, ứng dụng rộng rãi AI, Big Data, Blockchain trong quản lý công và các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần xây dựng nền kinh tế hiện đại, bền vững và hội nhập sâu rộng.

