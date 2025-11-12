Đến ngày 11/11/2025, 11 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã hoàn thành lựa chọn địa điểm, vị trí xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp; trong đó đã khởi công xây dựng 5 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã Phong Thổ, Pa Tần, Bum Nưa, Hua Bum và Dào San.

Đối với 5 dự án khởi công năm 2025: Về bố trí đất, đã phê duyệt phương án đền bù đối với 5/5 trường: Phong Thổ, Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San. Về giải phóng mặt bằng tái định cư, đã có 4/5 trường phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng...

Đối với 6 trường khởi công năm 2026: Đã xác định được vị trí, quy mô sử dụng đất theo từng xã; các xã đang tiến hành rà soát điều chỉnh quy hoạch cục bộ; đồng thời phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất kiểm đếm lên phương án đền bù, dự kiến hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 1/2026.

UBND tỉnh đã quyết định giao chủ đầu tư đối với 5 trường khởi công năm 2025: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư dự án Trường Phong Thổ; Công an tỉnh làm chủ đầu tư 4 trường: Pa tần, Bum Nưa, Hua Bum, Dào San. Ngày 20/10/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù và giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án…

Cuộc họp chiều 10/10 lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã dành phần lớn thời gian nghe đại diện lãnh đạo 11 xã báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để khắc phục khó khăn và đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án; nhất là giải quyết một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hồ sơ theo quy định…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, chiến lược và đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy - HĐND - UBND Lai Châu quyết tâm tổ chức thực hiện kịp thời. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu mong muốn Ban Chỉ đạo cùng các sở, ngành, địa phương quyết tâm tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, đảm bảo xây dựng trường học cho các xã biên giới kịp tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu: Đối với công tác giải phóng mặt bằng tại xã Dào San, Phong Thổ, đề nghị địa phương, chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Về chỉ đạo thi công, đơn vị chủ đầu tư cần thường xuyên có mặt ở hiện trường cùng với nhà thầu giải quyết khó khăn, vướng mắc tại thực địa. Các địa phương động viên bà con nhân dân trên địa bàn tham gia lao động trực tiếp tại các công trình; các tổ chức đoàn thể đoàn kết, góp sức để ươm mầm tương lai cho con em; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khu vực thi công…

Yên Minh