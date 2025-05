Chiều 3/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 8 bánh heroin và bắt giữ 2 đối tượng Giàng Thị Lâu và Sùng A Súa (31 tuổi) cùng trú tại bản Tà Tê, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ.

Đối tượng Giàng Thị Lâu và Sùng A Súa tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Thiệp

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp lễ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại huyện Phong Thổ.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Giàng Thị Lâu, từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lâu đã móc nối người thân, họ hàng cùng địa bàn lập đường dây khép kín, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đề xuất xác lập chuyên án 425L để đấu tranh.

Ngày 29/4, tổ công tác gồm hơn 30 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị của Công an tỉnh được huy động tham gia phá án. Đến 14h10 cùng ngày, tại khu vực ngã ba Nậm Cáy (xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ), lực lượng chức năng bắt quả tang Giàng Thị Lâu và Sùng A Súa khi đang mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, Sùng A Súa là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Quá trình bắt giữ được thực hiện an toàn, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật.

Đại tá Phạm Hải Đăng biểu dương chiến công của các lực lượng tham gia chuyên án 425L. Ảnh: Văn Thiệp

Chuyên án được đánh giá có tính chất phức tạp, các đối tượng hoạt động liên huyện, liên tỉnh, địa hình hiểm trở, di chuyển linh hoạt và dùng nhiều thủ đoạn đối phó. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, các lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ biểu dương, ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia phá án.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Chuyên án thành công thể hiện rõ hiệu quả trong công tác chỉ đạo, phối hợp, sự chủ động, sắc bén trong nghiệp vụ và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Lai Châu. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên biên giới, liên tỉnh.”