Sáng 14/4, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Đức Nhật - Chủ tịch UBND phường Tân Lập cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm cắp ô tô. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, Y Gin Ta (SN 2007, trú tại xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) cùng Lê Hồng Hiền (SN 2001, trú thôn 2, xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng) cùng nhau đi bộ trên đường.

Ô tô bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Sau đó, Y Gin Ta và Lê Hồng Hiền phát hiện một chiếc ô tô 7 chỗ không khóa cửa nên thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi đến khu vực đường Trần Quý Cáp (phường Tân Lập), đối tượng điều khiển ô tô tông vào dải phân cách khiến xe bị hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, khống chế hai đối tượng đưa về trụ sở để làm việc.