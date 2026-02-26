Ngày 26/2, lãnh đạo Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm ô tô hiệu Mercedes; hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy xét.

Theo trình báo của chị D.K (trú phường An Hải), sáng 25/2, do gia đình có việc nên chị điều khiển ô tô Mercedes BKS 43A-101.24 đến đậu trước số nhà 126 đường Chính Hữu. Đến chiều tối cùng ngày, gia đình phát hiện chiếc xe đã bị mất.

Người đàn ông nghi là người nước ngoài tiếp cận chiếc ô tô trước khi vụ trộm xảy ra. Ảnh: H.Đ

Ngay sau đó, người nhà kiểm tra camera an ninh của một quán ăn gần nơi đậu xe và phát hiện một người đàn ông nghi là người nước ngoài tiếp cận chiếc ô tô.

Hình ảnh ghi lại cho thấy người này đứng quan sát một lúc, sau đó mở cửa xe, lục tìm bên trong rồi lên điều khiển phương tiện rời khỏi khu vực.

Nghi phạm điều khiển chiếc xe từ trung tâm TP Đà Nẵng chạy về hướng phố cổ Hội An. Ảnh: H.Đ

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đến Công an phường An Hải trình báo. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông nói trên điều khiển xe chạy về hướng đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải), sau đó di chuyển về phía phố cổ Hội An.

Đến 9h ngày 26/2, gia đình cho biết vẫn chưa tìm được chiếc xe.

Lãnh đạo Công an phường An Hải cho biết đã báo cáo vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng để phối hợp điều tra.

Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức truy xét, làm rõ vụ trộm.