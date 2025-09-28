Hiện nghi can cùng phương tiện được CSGT TPHCM bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, sáng 28/9, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo về một vụ trộm ô tô 7 chỗ biển số 51A-305… xảy ra tại khu vực tỉnh Bình Thuận cũ.

Xác định kẻ trộm lái ô tô theo hướng TPHCM, khả năng di chuyển nhiều tỉnh khác nên Công an tỉnh Lâm Đồng báo công an các địa phương đề nghị phối hợp truy bắt.

Đối tượng trộm ô tô khi bị bắt giữ. Ảnh: CSGT

Gần 12h cùng ngày, lực lượng tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT - Công an TPHCM phát hiện chiếc xe bị trộm đang lưu thông tại khu vực Tỉnh lộ 7 - Tỉnh lộ 2 do đơn vị này quản lý nên tiến hành truy đuổi. Kẻ trộm biết bị phát hiện nên đạp ga tháo chạy, liên tục lạng lách…

Đối tượng cùng phương tiện được bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CSGT

Màn truy đuổi kéo dài khoảng 50km, khi đến địa bàn ấp Đức Ngãi 2, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, lực lượng CSGT phối hợp cùng Công an địa phương đã áp sát, ép dừng phương tiện và khống chế được đối tượng.