Chạy quá tốc độ có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. Do đó, ở một số nơi, luật pháp rất nghiêm khắc với lỗi vi phạm này. Ontario (Canada) là một trong những nơi như vậy. Một thanh niên trẻ mới nếm trải điều đó theo cách tồi tệ nhất.

Cậu thanh niên này đang trên đường tới bữa tiệc sinh nhật của chính mình, cầm lái chiếc Ferrari 458 thì bị cảnh sát bắn tốc độ và ghi nhận vận tốc 130 km/h trong khu vực giới hạn 70 km/h. Chỉ ít phút sau, chiếc siêu xe đã bị đưa lên xe kéo.

Tại Ontario, Luật Giao thông đường bộ xử phạt hành vi “lái xe mạo hiểm” bằng cách tự động áp dụng hình phạt đối với người vi phạm. Trong trường hợp này, “màn biểu diễn” mà tài xế bị cáo buộc là chạy quá 40 km/h so với giới hạn ở khu vực có tốc độ tối đa 80 km/h hoặc thấp hơn. Vì vậy, cảnh sát buộc phải tạm giữ xe của anh ta trước khi nói chuyện với anh.

Tài xế trẻ tuổi cầu xin: “Làm ơn, hôm nay là sinh nhật tôi”, anh nói trong đoạn ghi hình. “Tôi đang trên đường tới bữa tiệc sinh nhật. Lâu rồi tôi mới lái chiếc Ferrari.”

Ban đầu, trong lúc trao đổi, tài xế tranh cãi với viên cảnh sát về tính xác thực của con số 130 km/h ghi được. Sau khi cảnh sát cho xem kết quả từ radar xác nhận tốc độ, anh ta năn nỉ đừng tịch thu xe. “Tôi phải gọi mẹ và bố tới đón”, anh nói. Vài giây sau, người ta nghe anh dường như đang nói chuyện với một trong hai người: “Mẹ, mẹ phải tới đón con. Cảnh sát vừa chặn con lại”.

Cảnh sát York cho biết trong bài đăng về vụ việc xảy ra ngày 4/10/2024: “Bạn có nghĩ cha mẹ anh chàng này vẫn cho anh ăn bánh và mở quà không? Tài xế này đã phải học một bài học đắt giá, luật không bao biện cho hành vi lái xe mạo hiểm, ngay cả khi đó là sinh nhật của bạn”. Đáng chú ý, chạy quá tốc độ chỉ là một trong nhiều hành vi thuộc diện lái xe mạo hiểm.

Danh sách các hành vi này còn bao gồm drift, đốt lốp, xoay vòng (donut), chở người trong cốp xe, hoặc lái xe khi ghế lái trống, không có ai. Đặc biệt, bất kỳ ai bị kết tội lái xe mạo hiểm đều phải nộp phạt tối thiểu 2.000 CAD (khoảng 38 triệu VNĐ) và bị trừ sáu điểm trên bằng lái. Trong trường hợp này, tài xế trẻ đang đối mặt với án treo bằng lái 30 ngày.

Theo Carscoops

