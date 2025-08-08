Thời gian qua, Mercedes-Benz phải đối mặt với nhiều vụ kiện tại Mỹ về lỗi tiêu hao pin đột ngột, lỗi làm mát,… Và mới đây, hãng xe sang này tiếp tục bị kiện về các tấm ốp gỗ trang trí vì được cho là có thể bị nứt theo thời gian, khiến chủ xe phải bỏ ra khoản chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Vụ kiện tập thể này được nộp tại Tòa án Liên bang Quận Bắc Georgia (Mỹ). Họ là chủ sở hữu các mẫu Mercedes-Benz ML, GL, GLE, GLS, GLC và GLK sản xuất từ năm 2013 đến 2022. Đơn kiện cáo buộc hãng xe Đức đã vi phạm bảo hành ngụ ý (cam kết bảo hành “ngầm định” không có trong hợp đồng) khi bán các xe có ốp gỗ veneer dễ bị nứt, đồng thời cho rằng Mercedes đã cố tình che giấu lỗi này.

Mẫu Mercedes-Benz GL 2013 (Ảnh minh họa).

Một trong các nguyên đơn là bà Jennifer Monilaw. Bà đã mua một chiếc GL đời 2013 vào tháng 7/2019 từ đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, bà nhận thấy ốp gỗ veneer bắt đầu bị nứt và được đại lý thông báo rằng lỗi này không nằm trong phạm vi bảo hành. Đại lý cũng cho biết việc thay thế sẽ rất tốn kém.

Nguyên đơn thứ hai, bà Shannyn Burzese, cũng gặp vấn đề tương tự với chiếc Mercedes- Benz GL đời 2016. Sau khi ốp gỗ bị nứt, đại lý báo giá thay thế hơn 1.000 USD. Đơn kiện lập luận rằng những chiếc xe bị ảnh hưởng hiện không thể bán lại với giá trị thương mại do tác động về mặt thẩm mỹ và tài chính của vấn đề này.

Theo trang CarComplaint, thương hiệu ngôi sao ba cánh đã cố gắng thuyết phục tòa án bác bỏ toàn bộ vụ kiện nhưng không thành công. Dù vậy, Thẩm phán Thomas W. Thrash Jr. đã loại bỏ một số cáo buộc từ đơn kiện ban đầu, bao gồm vi phạm bảo hành rõ ràng, vi phạm bảo hành ngụ ý, vi phạm Đạo luật Bảo hành Magnuson-Moss và làm giàu bất chính.

Hiện vụ kiện tập thể đang yêu cầu đưa ra xét xử bởi bồi thẩm đoàn, cùng với yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt đối với Mercedes dành cho các chủ xe bị ảnh hưởng.

Theo Carscoops

