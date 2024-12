Hiện nay, nhiều vụ tai nạn thảm khốc do siêu xe chạy tốc độ cao gây ra khiến nhiều người không khỏi lo ngại về vấn đề an toàn khi điều khiển những chiếc xe hiệu năng cao. Do đó, một số quốc gia trên thế giới đã và đang chuẩn bị áp dụng quy định phải có giấy phép lái xe có công suất cao riêng.

Mới đây, một người đàn ông ở Úc đã bị phạt vì lái chiếc Lamborghini Huracan STO mà không có giấy phép lái xe đặc biệt dành cho người điều khiển “xe siêu mạnh” mới của tiểu bang. Đây là loại giấy phép mà các nhà chức trách của quốc gia này vừa mới ban hành vào ngày 1 tháng 12 vừa qua.

Cảnh sát đã không tốn nhiều thời gian để bắt giữ người đầu tiên không có giấy phép hạng U. 7 giờ 30 sáng ngày 1/12 - chỉ 7,5 giờ sau khi luật có hiệu lực, chiếc siêu xe Huracan STO đã bị cảnh sát chặn lại. Người đàn ông cầm lái được cảnh sát thông báo vi phạm lỗi không có giấy phép điều khiển loại xe này.

Chưa rõ lái xe bị phạt bao nhiêu, nhưng hiện tại chính quyền sở tại đang áp dụng mức phạt tối đa 2.500 AUD (tương đương hơn 40 triệu VNĐ) cho lần vi phạm đầu tiên. Điều thú vị là cảnh sát ban đầu đã chú ý đến chiếc Huracan STO này sau khi thấy xe không gắn biển số phía sau. Nếu tài xế 36 tuổi gắn biển số xe, có thể anh đã không bị chặn lại kiểm tra và chịu phạt.

Chính quyền tiểu bang Nam Úc vốn đã bắt đầu áp dụng quy định về giấy phép đặc biệt cho tài xế điều khiển phương tiện có công suất lớn vào năm 2023 sau khi một người đi bộ 15 tuổi bị một tài xế lái siêu xe Lamborghini Huracan tông tử vong. Một loại giấy phép hạng U ra đời, dành cho những người lái xe có trọng lượng dưới 4.500 kg với tỷ lệ công suất trên trọng lượng lớn hơn 276 kW hoặc 370 mã lực trên một tấn.

Việc xin giấy phép hạng U để điều khiển xe công suất lớn rất đơn giản. Tất cả những gì tài xế cần làm là hoàn thành khóa học trực tuyến với học phí 40 AUD (tương đương 650 nghìn VNĐ), kéo dài khoảng 45 phút và sau đó làm bài kiểm tra.

Cảnh sát Nam Úc cho biết khóa học này hướng dẫn mọi người cách vận hành xe có công suất lớn một cách an toàn và cách hạn chế những rủi ro liên quan đến việc lái xe, đề cập đến các chức năng quan trọng của xe như kiểm soát ổn định thân xe điện tử, phanh khẩn cấp tự động và các hệ thống can thiệp tự động khác.

Quy định về loại giấy phép lái xe đặc biệt này không phải là quy định mới được chính quyền bang Nam Úc thực thi. Theo đó, người lái siêu xe thậm chí có thể bị phạt tới 5.000 AUD (quy đổi khoảng 81 triệu VNĐ) nếu họ tắt hệ thống chống bó cứng phanh, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát ổn định thân xe điện tử hoặc kiểm soát lực kéo của xe.

