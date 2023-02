Những siêu xe từng bị CSGT bắt lỗi, thậm chí chủ xe bị khởi tố

Siêu xe tại Việt Nam luôn có sức hút nhất định không chỉ với giới mê xe, bởi mỗi khi xuất hiện trên phố luôn được những người xung quanh tò mò nhìn ngắm. Cũng vì thế, có nhiều “scandal” về siêu xe ở nước ta như mang biển số giả, chạy tốc độ cao, gây tai nạn chết người và phổ biến hơn cả là vi phạm luật giao thông.

Dưới đây là một số siêu xe trị giá hàng chục tỷ của đại gia Việt bị lực lượng CSGT xử phạt trong khoảng 3 năm gần đây.

Ferrari 488 GTB độ SVR

Năm 2021, chiếc Ferrari 488 GTB của tay chơi 8x Sài thành bị Trạm CSGT Đa Phước (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM) lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về các lỗi điều khiển xe không gắn đủ biển số; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; không có giấy phép lái xe và không xuất trình CMND khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.

Tổng mức phạt với tay chơi 8x này là 11,05 triệu đồng. Đặc biệt, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP.HCM) đã tiến hành khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” với nam tài xế này. Chiếc xe sau thời gian dài bị tạm giữ đã được trả lại, sau đó chuyển từ gói độ SVR sang gói độ Misha Designs mới nhưng nhanh chóng qua tay đại gia Kiên Giang.

Ferrari 488 GTB

Cũng trong năm 2021, Trạm CSGT Đa Phước đã thực hiện kiểm tra nam tài xế điều khiển một chiếc Ferrari 488 GTB khác mang biển số gánh 622.26, nhưng người này đã không xuất trình được giấy phép lái xe. Thời điểm đó, nam tài xế cho biết bằng lái xe đang bị CSGT tỉnh An Giang tạm giữ do vi phạm giao thông cách đó 2 tháng.

Cùng với lỗi xe không gắn biển số phía trước, tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ chiếc siêu xe trong thời gian 7 ngày. Mức phạt mà người này phải đóng không được công bố, tuy nhiên số tiền phạt sẽ không dưới mức 5 triệu đồng.

Lamborghini Aventador LP700-4

Cuối năm 2020, một đoàn siêu xe khác bị lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an tỉnh An Giang) kiểm tra do di chuyển với tốc độ cao, không gắn biển số. Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 này là một trong số đó. Ở thời điểm bị tạm giữ, xe thuộc sở hữu của một nữ đại gia kinh doanh mỹ phẩm.

Thông tin cụ thể không được Công an tỉnh An Giang công bố, tuy nhiên theo ghi nhận từ một số phương tiện truyền thông, chiếc siêu xe đã không gắn biển số phía trước. Với lỗi này, xe vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP với số tiền từ 800.000 đồng và cao nhất là 12 triệu đồng (nếu là chủ xe là tổ chức), đồng thời tạm giữ xe đến 7 ngày.

Ferrari 458 Italia

Cùng thời điểm cuối 2020, tham gia cùng đoàn xe và bị tạm giữ chung với “siêu bò” màu hồng là chiếc Ferrari 458 Italia. Chiếc xe này từng bị bắt gặp một vài lần mang biển số giả, bởi xe về Việt Nam từ thị trường Lào. Nhiều khả năng lỗi mà chiếc siêu xe vi phạm là gắn biển số xe không đúng với giấy đăng ký xe. Chủ xe sẽ phải nộp phạt 13,9 triệu đồng vì lỗi vi phạm này.

Hiện tại, xe đã qua tay nhiều chủ nhân như CEO 9x Tống Đông Khuê. Gần đây nhất, xe về tay một "hotgirl" Bến Tre.

McLaren 720S Spider

Trưa ngày 25/10/2020, chiếc McLaren 720S Spider bị CSGT – trật tự Q.1 (Công an TP.HCM) lập biên bản do đỗ trong khu vực có biển cấm đỗ xe. Tuy nhiên, biển số mà chiếc siêu xe Anh quốc sử dụng bị phát hiện là giả.

Ban đầu, biển số 51H-162.XX của xe được xác định là trên chiếc Toyota Wigo. Trước đó không lâu, xe từng gắn biển số 51H-277.XX vốn dùng trên chiếc Mercedes-Benz GLC 200.

Chủ nhân chiếc xe sau đó đã phải nộp phạt 13,9 triệu đồng vì lỗi vi phạm này.

Minh Đức

