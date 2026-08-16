Ngày 16/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá chuyên án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, bắt giữ 21 người liên quan đường dây rút trộm dầu diesel từ các đầu máy khi tàu dừng, đỗ tại ga Vinh.

Theo Công an tỉnh, đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến đường dây rút trộm dầu ngành đường sắt do đơn vị triệt phá.

Nhóm đối tượng trong đường rút trộm hàng trăm nghìn lít dầu tại ga Vinh bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Đình Kiên (43 tuổi, trú phường Thành Vinh), lái tàu hỏa thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, là đối tượng cầm đầu. Hơn một năm qua, lợi dụng công việc được giao, Kiên cấu kết với nhiều người, hình thành đường dây khép kín từ hút trộm, vận chuyển đến tiêu thụ dầu.

Các đối tượng tham gia gồm lái tàu, lao động tự do, chủ cửa hàng xăng dầu và kỹ thuật viên bệnh viện.

Nguyễn Đình Kiên - đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an Nghệ An

Để thực hiện hành vi, khoảng 0-5h hàng ngày, Kiên chỉ đạo 2 đồng bọn lái xe tải loại 1,5 tấn, thùng kín, bên trong có bồn chứa khoảng 1.000 lít, đỗ sát bờ rào ga Vinh.

Các đối tượng kết nối hệ thống bơm hút từ xe tải với hệ thống hút dầu của đầu máy qua đường ống nhựa được chôn ngầm dưới đường ray.

Tang vật thu giữ trong chuyên án. Ảnh: Công an Nghệ An

Trong sân ga, Kiên cùng một người khác thông đồng với nhân viên lái tàu mở van để hút dầu. Mỗi lần, nhóm này chỉ mất khoảng 5-10 phút, hút 200-600 lít dầu; mỗi đêm thực hiện với 3-5 đầu máy.

Sau khi hút trộm, các đối tượng đưa dầu về nhà Kiên cất giấu, chờ đến sáng vận chuyển đi tiêu thụ.

Rạng sáng 30/7, Phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, phá chuyên án, bắt Kiên cùng 7 người khác khi đang hút trộm hàng trăm lít dầu từ một tàu tại ga Vinh.

Công an thu giữ 3 xe tải, 2.400 lít dầu diesel cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Các đối tượng thông đồng với nhân viên lái tàu để mở van hút trộm dầu từ đầu máy trong lúc tàu dừng đỗ. Ảnh: Công an Nghệ An

Mở rộng điều tra, đến ngày 8/8, Cơ quan Công an đã khởi tố 21 người trong đường dây do Kiên cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 7/2025 - 7/2026, Kiên đã bán hàng trăm nghìn lít dầu với giá thấp hơn thị trường 2.800-4.000 đồng/lít, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Chuyên án tiếp tục được điều tra, mở rộng.