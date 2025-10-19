Mỗi địa phương có tập tục cưới hỏi khác nhau. Có nơi nhà gái thách cưới bằng tiền mặt, cũng có nơi thách cưới bằng hiện vật hoặc không thách cưới... Những tập tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành nét văn hóa đẹp, mang đậm dấu ấn quê hương.

Video nhà trai gánh lễ vật sang nhà gái hỏi cưới hút 3,1 triệu lượt xem

Đỗ Thị Thủy (SN 1999) và Đỗ Hoành Quân (SN 1996), cùng trú tại xã Hát Môn, Hà Nội đã có những khoảnh khắc khó quên trong ngày vui của mình khi làm đúng theo tập tục cưới hỏi ở địa phương.

Đám hỏi và đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 24-25/9 vừa qua nhưng mới đây, loạt video ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày vui mới “viral” trên mạng xã hội.

Trong số đó, video ghi lại cảnh chú rể cùng đoàn nhà trai gánh lễ vật sang nhà gái hỏi cưới gây chú ý hơn cả với 3,1 triệu lượt xem, gần 80.000 lượt “thả tim” sau vài ngày đăng tải.

Trong video, chú rể và đoàn nhà trai chuẩn bị rất kỹ phần tráp cưới và lễ vật hỏi cưới. Riêng phần lễ vật bao gồm thịt lợn, trầu cau, chè, rượu... được đặt vào đôi quang gánh và được một thành viên trong đoàn gánh bộ vào nhà gái.

Lễ vật thách cưới gồm 20kg thịt lợn, 5 lít rượu, 1 buồng cau

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận tò mò về tập tục thú vị này: “Phong tục xưa thật đẹp, đúng chất gánh lễ cưới”; “Đây gọi là gánh lễ đi hỏi vợ. Quê tôi xưa cũng có tập tục này nhưng thời nay đã chuyển qua lễ đen hết rồi”; “Lần đầu tôi thấy cảnh gánh lễ đi hỏi cưới, tò mò lễ vật bên trong gồm những thứ gì. Nhưng dẫu là gì thì phong tục xưa cũng đẹp quá”...

Cô dâu Đỗ Thủy chia sẻ với PV VietNamNet, theo tập tục địa phương, nhà gái sẽ thách cưới nhà trai 20kg thịt lợn, 1 buồng cau, 1kg chè, 5 lít rượu... Theo đó, thịt lợn phải là phần thịt tươi, ngon, buồng cau có dáng đẹp, quả to đều, số lượng quả lẻ.

Nhà trai gánh bộ lễ vật thách cưới vào nhà gái

Nhà trai khi được thách cưới sẽ chuẩn bị chu đáo, đầy đủ lễ vật rồi đến ngày ăn hỏi sẽ cho vào quang gánh để gánh sang nhà gái.

“Thời nay, nhiều nhà quy phần lễ vật này sang tiền mặt, đặc biệt là những gia đình có con gái lấy chồng xa. Tuy nhiên, bố tôi theo lối cũ nên vẫn yêu cầu nhà trai chuẩn bị lễ vật đầy đủ như phong tục xưa của làng.

Tôi vẫn nhớ, bố từng bảo: ‘Nếu bố mẹ lấy lễ đen thì sau vẫn cho các con lấy vốn làm ăn nhưng bố thích phong tục truyền thống, nên cứ theo thời các cụ mà làm’”, Thủy kể.

Ngoài ra, nhà trai còn đem đến nhà gái 10 tráp lễ

Thủy chia sẻ, nhà trai cũng rất vui vẻ khi nhà gái thách cưới bằng hiện vật. Hai gia đình cách nhau khoảng 1km, 8h ngày 24/9, chú rể cùng đoàn nhà trai dùng ô tô chở 10 tráp cưới và đôi quang gánh chứa lễ vật sang nhà gái.

Đến đầu ngõ, một người bạn của chú rể đảm nhận nhiệm vụ gánh bộ lễ vật vào nhà gái và hoàn thành việc thách cưới.

“Về phần lễ nhà trai mang sang, thịt lợn sẽ làm món ăn cho cỗ sáng, cau trầu thì nhờ các bà têm, chè và rượu thì đem ra tiếp khách.

Tôi vui và hạnh phúc khi đám cưới của mình không quá phô trương nhưng vẫn có sự khác biệt khi giữ được nét đẹp truyền thống. Hình ảnh gánh lễ đi hỏi cưới giản dị mà rất đẹp, khiến tôi thêm trân trọng tình yêu và hôn nhân của mình”, Thủy chia sẻ.

Thủy kể, 5h ngày 25/9, nhà trai đem thêm một phần lễ gồm xôi và giò đến gia đình bên ngoại của cô dâu. Phần lễ này sẽ được chia cho hàng xóm, xem như lời mời mọi người chung vui với gia đình.

Cặp đôi nên duyên sau 8 năm hẹn hò

Đỗ Thủy và Hoành Quân có 8 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Họ từng trải qua 5 năm yêu xa đầy thử thách khi Quân ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, với niềm tin vững chắc dành cho nhau và sự quan tâm, vun vén của hai bên gia đình, cặp đôi vẫn thuận lợi đi đến bến bờ hạnh phúc.

Ảnh và video: NVCC