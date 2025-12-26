Thời điểm gần cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ sắp tới, lượng đơn hàng mua sắm Tết dự báo tăng cao nhưng khả năng đáp ứng của từng đối tác tài xế là khác nhau. Đặc biệt, với các túi giao hàng thông thường, bác tài thường gặp khó khăn trong việc sắp xếp, cố định hàng hóa, nhất là khi đơn hàng có trọng lượng lớn hoặc kích thước cồng kềnh.

Trước thực tế đó, Lalamove đã nghiên cứu và phát triển túi giữ nhiệt cỡ lớn như một giải pháp thiết thực, hướng đến việc hỗ trợ tài xế giao hàng an toàn, gọn gàng và hiệu quả hơn.

Túi với sức chứa lớn hơn giúp bác tài thoải mái giao hàng mà không sợ hàng bị chèn ép. Ảnh: LLM

Với túi bảo quán lớn vừa ra mắt, Lalamove tập trung vào việc nâng cấp dung tích lớn hơn, chở được đa dạng loại hàng hóa cồng kềnh. Túi vẫn đảm bảo gọn gàng chuẩn chỉnh, phù hợp quy định an toàn giao thông đường bộ. Túi có thể dễ dàng xếp gọn và cài đặt dễ dàng lên hầu hết các loại xe ga và xe số. Túi còn được trang bị thêm ngăn chia linh hoạt để tách biệt đồ nóng và lạnh giúp các Đối tác tài xế có thể giao hàng đa dạng. Với túi bảo quản lớn, chủ shop cũng sẽ an tâm hơn về hàng hóa, với khả năng chống sốc, hạn chế va đập, giảm nguy cơ từ thời tiết như trời mưa, nắng.

Túi bảo quản lớn góp phần thúc đẩy quá trình giao hàng của đối tác tài xế thuận lợi hơn. Ảnh: LLM

Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam, chia sẻ: “Việc ra mắt túi bảo quản lớn là bước đi cần thiết để đáp ứng nhu cầu giao hàng nặng nhưng vẫn bảo quản tốt hàng hóa, đặc biệt trong dịp cuối năm và lễ, Tết cho mọi chủ shop và khách hàng quan tâm. Lalamove hy vọng không chỉ giúp cộng đồng đối tác tài xế tối ưu nguồn thu nhập mà còn nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của người dùng trong thời điểm mua sắm Tết”.

Túi bảo quán lớn của Lalamove sẽ giải quyết được nhiều nỗi lo giao hàng nặng cho người dùng. Ảnh: LLM

Bên cạnh đó, Lalamove vẫn đang triển khai nhiều giải pháp giao hàng nặng cho chủ kinh doanh như xe máy giao cồng kềnh có baga và đội xe van - tải từ 500kg sẵn sàng đáp ứng tốt mọi nhu cầu giao hàng trong bối cảnh thị trường giao nhận ngày càng phát triển.

Hiện tại, Lalamove đang dành những chương trình riêng cho đối tác tài xế khi có thể nhanh chóng sở hữu ngay combo giá tốt để sở hữu túi bảo quản lớn cùng nón, áo. Với những tài xế có túi bảo quản lớn, đơn hàng được giảm chiết khấu cũng như tăng thêm thu nhập từ dịch vụ cộng thêm. Ngoài ra, bác tài sẽ được trải nghiệm tính năng lọc đơn theo khu vực dễ dàng tối ưu quá trình giao hàng.

Đăng ký: https://www.lalamove.com/vi-vn/driver/dat-truoc-tui-bao-quan-lon

Được thành lập tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2013, Lalamove là nền tảng giao hàng theo yêu cầu, với sứ mệnh giao hàng nhanh chóng, đơn giản và chi phí phải chăng. Chỉ với 1 chạm, các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn có thể tiếp cận một đội xe giao hàng đa dạng, do những đối tác tài xế chuyên nghiệp đảm nhận. Gia nhập thị trường Việt Nam từ 2017, Lalamove vẫn không ngừng phát triển và trở thành nền tảng giao hàng giúp mọi khách hàng có thể kết nối với đối tác tài xế chỉ trong 10 giây.

Bích Đào