Xóa ứng dụng và game không sử dụng

Dù sử dụng Samsung hay bất kỳ điện thoại nào khác, người dùng có thói quen tải và cài đặt nhiều ứng dụng, game nhưng lại không dùng đến, có khi không mở ra trong hàng tháng trời. Những phần mềm này không hề vô hại mà chúng chiếm dung lượng bộ nhớ, làm máy chạy chậm hơn, thậm chí làm phiền bạn với các thông báo liên tục.

Tin tốt là bạn không phải tìm kiếm những ứng dụng, game hiếm khi mở trên điện thoại. Chỉ cần vào Google Play Store trên thiết bị Samsung, bấm vào biểu tượng trang cá nhân ở góc trên cùng bên phải, chọn Manage apps & device, chọn Manage. Bấm vào bộ lọc và chọn Least used. Cuộn xem danh sách và tick vào ứng dụng muốn xóa rồi chạm vào biểu tượng thùng rác, chọn Uninstall.

Xem lại các quyền của ứng dụng hàng tháng

Theo thời gian, một số ứng dụng trên điện thoại Samsung có thể âm thầm cập nhật hoặc yêu cầu truy cập các quyền mới mà bạn không hay biết. Nó bao gồm các quyền truy cập vị trí, danh bạ, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn văn bản hay microphone.

Để xem lại quyền cấp cho ứng dụng, vào Settings > Security and privacy > Permissions used in last 24 hours. Tại đây, bạn sẽ biết ứng dụng nào truy cập tính năng nào. Nếu một ứng dụng đèn pin lại đòi xem lịch sử cuộc gọi, đây là tín hiệu đáng nghi và bạn nên xóa ngay lập tức.

Việc kiểm tra như vậy không chỉ giúp dữ liệu an toàn mà còn tăng hiệu quả hoạt động vì cắt giảm hoạt động chạy nền gây lãng phí pin, chạy chậm.

Thường xuyên xóa bộ nhớ đệm

Các ứng dụng sử dụng hàng ngày sẽ lưu nhiều tập tin tạm thời, hay bộ nhớ đệm (cache), để chạy mượt hơn. Quá nhiều bộ nhớ đệm sẽ khiến điện thoại Samsung trở nên nặng nề, đôi khi làm cho ứng dụng bị lag, lỗi hay thậm chí tắt đột ngột.

Để tránh gặp phải tình huống này, nên tạo thói quen xóa bộ nhớ đệm thường xuyên. Giao diện One UI của Samsung giúp việc xóa cache trở nên dễ dàng. Chỉ cần vào Settings > Device care > App cache, chọn ứng dụng muốn xóa bộ nhớ đệm, chọn Clear cache, xác nhận bằng cách bấm Clear một lần nữa.

Nếu không thấy gì, đồng nghĩa không có nhiều bộ nhớ đệm cần xóa. Bạn có thể kiểm tra trong vài ngày sau.

Cập nhật ứng dụng và hệ điều hành

Một trong những cách tốt nhất để điện thoại Samsung hay mọi smartphone khác chạy nhanh như mới là cập nhật hệ điều hành. Mỗi bản cập nhật sẽ mang đến tính năng mới, bản vá lỗi, cải thiện hiệu suất.

Bạn sẽ nhận được thông báo khi có bản cập nhật mới. Nếu không, kiểm tra thủ công bằng cách vào Settings > Software Update.

Các ứng dụng cũng như vậy. Khi không được cập nhật, chúng có thể chạy chậm, thường xuyên bị gián đoạn, thậm chí gặp rủi ro bảo mật.

Theo dõi sức khỏe và hiệu suất pin

Pin lithium thường tiêu hao sau mỗi lần sạc, không chỉ với điện thoại Samsung mà trên tất cả smartphone khác. Sau vài năm, thời gian sử dụng cũng bị rút ngắn.

Để xem đã đến lúc phải thay pin hay chưa, bạn tải ứng dụng Samsung Members từ Play Store hoặc Galaxy Store, bấm vào thẻ Support. Chọn Phone diagnostics > Battery status để chạy chẩn đoán.

Ứng dụng sẽ hiển thị trạng thái pin Tốt, Bình thường hoặc Yếu.

Trong ứng dụng Samsung Members, bạn cũng có thể kiểm tra xem phần cứng trên điện thoại Samsung hoạt động có tốt không, từ màn hình cảm ứng, microphone đến nút bấm vật lý, cảm biến. Bạn sẽ biết được mọi vấn đề trước khi chúng trở nên rắc rối hơn.

Giữ điện thoại sạch sẽ

Giữ điện thoại Samsung sạch sẽ có ích hơn bạn nghĩ. Bụi, bẩn có thể chui vào trong cổng sạc, lỗ loa, nút bấm hay máy ảnh. Nên vệ sinh máy theo tuần hoặc tháng, chỉ cần một tấm vải microfiber mềm để lau màn hình và thân máy. Nếu dùng miếng dán màn hình hoặc ốp lưng, cân nhắc thay mỗi vài tháng.

Chỉ với 6 mẹo đơn giản trên đây, bạn có thể giữ điện thoại Samsung chạy bền như mới.

