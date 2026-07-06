Tuổi 16 và quyết định "đi tắt, đón đầu"

Sinh năm 2008, Nguyễn Hoàng Quốc Thái là một minh chứng điển hình cho thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm. Ở độ tuổi mà bạn bè đang căng thẳng ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thái đã hoàn thành chương trình Quản trị Đám mây và An ninh mạng tại FPT Jetking.

Nguyễn Hoàng Quốc Thái tân khoa ngành Quản trị đám mây và an ninh mạng tại FPT Jetking

Nền tảng công nghệ ban đầu của Thái không có gì quá khác biệt so với bạn bè. Sự khác biệt duy nhất nằm ở việc em sớm nhận ra đam mê của mình và quyết tâm không để lãng phí thời gian.

"Em muốn tìm hiểu sâu về An ninh mạng từ sớm và mong muốn bước vào môi trường thực chiến nhanh hơn thay vì học những thứ quá hàn lâm", Thái chia sẻ.

Lựa chọn đi “đường tắt” này đồng nghĩa với việc cậu học trò 16 tuổi lúc bấy giờ phải “nhảy cóc” vào một môi trường học tập cùng nhiều anh chị lớn tuổi hơn. Đối mặt với khối lượng kiến thức chuyên ngành đồ sộ và những đồ án thực tế áp lực cao, Thái không hề chùn bước. Ngược lại, chính môi trường “ép xung” tại FPT Jetking đã rèn luyện cho em sự trưởng thành, tính kỷ luật thép và năng lực tự học, những tố chất mà nhiều sinh viên Đại học năm cuối vẫn còn thiếu sót.

Đi sâu vào “lõi”: Khi thế hệ trẻ chọn làm người “gác đền” không gian số

Nếu Quốc Thái đại diện cho thế hệ Gen Z dám “đi sớm” thì chàng tân khoa niên khóa 2024-2026, Đỗ Văn Trí lại là hình mẫu của tư duy “đi sâu”. Hai năm trước, với vốn liếng IT cơ bản tự học, Trí đứng trước ngã rẽ quen thuộc: Trở thành Lập trình viên như xu hướng số đông, hay rẽ hướng sang ngành bảo mật. Và rồi sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ, em cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình.

"Em nhận ra sự hấp dẫn thực sự không nằm ở việc viết code tạo ra ứng dụng bề mặt, mà là làm việc với môi trường dòng lệnh, xây dựng kiến trúc hạ tầng và tìm cách bảo vệ toàn bộ hệ thống đó," Trí phân tích.

Đỗ Văn Trí tân khoa ngành Quản trị Đám mây và an ninh mạng FPT Jetking nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp 2026

Bước vào FPT Jetking, từ những bài lab vỡ lòng, Trí từng bước bị cuốn vào thế giới của Data Center, SOC/SIEM, Cloud Computing và Pentest.

Dự án khiến Trí tự hào nhất là đồ án tốt nghiệp về Web Security. Tại đây, nhóm của Trí không chỉ tự xây dựng hệ thống, mà còn chia phe tấn công và phòng thủ để trực tiếp rà quét lỗ hổng. Thông qua dự án thực chiến này, Trí nhận ra chân lý của nghề, một chuyên viên an ninh mạng không chỉ giỏi tìm ra điểm yếu, mà phải hiểu tận gốc rễ kiến trúc hạ tầng để xây dựng tấm khiên bảo vệ toàn vẹn dữ liệu cho doanh nghiệp.

Kỷ nguyên AI: Ai nắm công nghệ lõi, người đó làm chủ cuộc chơi

Câu chuyện của Thái và Trí phản ánh một sự dịch chuyển lớn trong tư duy chọn nghề. Sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại thị trường lao động. AI có thể viết code cơ bản, có thể thiết kế hình ảnh, nhưng AI chưa thể thay thế hoàn toàn một chuyên viên am hiểu kiến trúc phần cứng, đủ năng lực thiết lập hạ tầng Đám mây và bảo vệ an ninh mạng phức tạp cho một tập đoàn.

Trong kỷ nguyên này, khát khao nhân sự của các doanh nghiệp đang tập trung vào những cá nhân hiểu sâu hệ thống. Đó cũng là lý do thông điệp “Core Technologies Mastery - Làm chủ công nghệ lõi” được Viện Đào tạo Quốc tế FPT kiên định lựa chọn cho Lễ Tốt nghiệp 2026.

Thay vì đào tạo ra những lứa sinh viên chỉ biết sử dụng công cụ có sẵn, hệ thống giáo dục tại FPT Jetking đặt trọng tâm vào việc bóc tách bản chất của Network, Cloud, System và Security. Việc nhúng sinh viên vào các đồ án thực tế giúp các bạn hình thành năng lực “làm được việc ngay” chỉ sau 2 năm đào tạo.

Nghi thức tung mũ của sinh viên tại Lễ tốt nghiệp 2026

Thành công bắt đầu từ một lựa chọn khác biệt

Mỗi sinh viên tại FPT Jetking đều có một câu chuyện, một hành trình khác nhau và con đường của Quốc Thái hay Đỗ Văn Trí cũng là những cá thể riêng biệt. Một người chọn bắt đầu sớm. Một người chọn đi sâu vào lĩnh vực mình yêu thích. Nhưng điểm chung của họ là dám bước ra khỏi lối đi quen thuộc để theo đuổi một lĩnh vực đầy thử thách.

Trong bối cảnh AI đang tái định hình thị trường lao động, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc biết sử dụng bao nhiêu công cụ, mà nằm ở khả năng làm chủ những công nghệ nền tảng phía sau chúng.

Và với những người trẻ đang từng bước chinh phục Network, Cloud và Cyber Security, hành trình ấy có lẽ đã bắt đầu từ sớm, ngay khi họ quyết định lựa chọn làm chủ công nghệ lõi thay vì chỉ đứng bên ngoài quan sát sự thay đổi của công nghệ.

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