Từ hôm bố mẹ chồng thông báo đã lập di chúc chia đều tài sản cho các con, tôi mất ăn mất ngủ. Chồng cũng buồn nhưng vẫn khuyên vợ chấp nhận. Thấy tôi đòi dọn ra ngoài thuê nhà, anh hỏi: “Chẳng lẽ bố mẹ không cho nhà thì em không chăm sóc nữa?”.

17 năm kết hôn cũng là chừng ấy thời gian tôi sống cùng bố mẹ chồng. Các anh chị đều đi làm xa, chỉ vợ chồng tôi ở quê làm công nhân. Vì chưa đủ tiền mua đất làm nhà, ông bà thì có tuổi cần người chăm sóc, tôi cũng mủi lòng mà chịu cảnh làm dâu.

Sống chung đỡ được tiền thuê trọ nhưng cũng có nhiều lúc tủi thân. Bố chồng gia trưởng, mẹ chồng khó tính, mọi sinh hoạt đều nhất nhất phải theo ý. Có đợt mẹ đẻ tôi ốm, tôi xin về ngoại chưa đầy hai hôm, mẹ chồng đã gọi giục về vì ở nhà không ai lo cơm nước. Bà thường tỏ ý khó chịu khi tôi ngủ qua đêm ở nhà ngoại, dù hai bên cách nhau chưa đầy 20 cây số.

Tôi từng bàn với chồng ra ở riêng, thuê ngay gần nhà ông bà thì vẫn tiện chăm sóc. Bố mẹ chồng biết chuyện bảo chỉ cần chúng tôi chịu khó ở lại, sau này sẽ sang tên căn nhà đang ở cho hai đứa. Tôi tin lời, nghĩ mình làm tròn trách nhiệm của một người con cũng chẳng sợ bị bạc đãi.

Tôi tin vào lời hứa hẹn của bố mẹ chồng. Ảnh minh hoạ

Những năm sau đó, phần lớn việc chăm sóc ông bà đều một tay tôi lo liệu. Chồng đi làm từ sáng đến khuya, tôi thu xếp công việc để đưa bố mẹ đi khám bệnh, lấy thuốc, nấu ăn, lo mọi việc nhà. Các anh chị vẫn gửi tiền và về thăm nhưng người trực tiếp tắm giặt, vệ sinh, chăm bẵm những ngày ông bà đau ốm chỉ có mình tôi.

Cách đây 2 năm, khi nhà xuống cấp, căn bếp bị dột, phòng ngủ của bố mẹ bị gió lùa, tôi cùng chồng rút gần hết tiền tiết kiệm để sửa sang lại. Nghĩ sau này cũng là nhà của mình, tôi cẩn thận chọn từng viên gạch, mua sắm đồ đạc tươm tất. Sau đợt sửa ấy, chúng tôi gần như phải dành dụm lại từ đầu.

Vậy mà trong bữa cơm có đông đủ con cháu mới đây, bố chồng thông báo ông bà đã lập di chúc. Toàn bộ tài sản để lại sẽ chia đều, bao gồm cả căn nhà đang ở.

Nghe vậy, tôi điếng người, vừa phẫn nộ vừa tủi thân đến mức muốn bật khóc. Nghe tôi gặng hỏi tại sao ông bà không để lại nhà cho vợ chồng tôi như đã hứa, mẹ chồng tôi chỉ đáp: "Con nào cũng là con, không thể cho người này mà bỏ người kia". Bà còn bảo chúng tôi ở cùng bao năm, không mất tiền thuê nhà là đã được hưởng lợi.

Cảm xúc của tôi tưởng như vỡ oà sau câu nói đấy. Bao lâu nay chỉ mình tôi lo lắng cho ông bà lúc trái gió trở trời, cũng chỉ vợ chồng tôi bỏ tiền ra sửa sang nhà cửa. Vậy mà giờ ông bà lại phủ nhận như thể những thứ đó chỉ là để thay thế tiền thuê nhà. Điều đáng buồn nhất là chính chồng tôi cũng ngầm đồng ý với quyết định của ông bà.

Tôi muốn dọn đi mà không đành, ở lại thì không còn yên lòng. Tôi nên làm gì để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình đây?