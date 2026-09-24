Cát đỏ tràn xuống đường sau mưa lớn ở tỉnh Lâm Đồng. Video: T.N

Ngày 24/9, UBND xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố lũ cát đỏ tràn xuống đường, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ.

Rạng sáng cùng ngày, một lượng lớn nước lũ cuốn theo cát đỏ từ khu vực đồi cao đột ngột đổ ập xuống tuyến ĐT.715, đoạn Km6 qua xã Hàm Thuận.

Tại hiện trường, lớp bùn cát đỏ quánh đặc phủ kín mặt đường, kéo dài nhiều mét, gây hỗn loạn giao thông. Nhiều ô tô bị lún sâu bánh, không thể di chuyển, trong khi nhiều người đi xe máy bị trượt ngã trong bùn lầy.

Cát đỏ tràn xuống đường ĐT715 tại xã Hàm Thuận, khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Ảnh cắt clip

ĐT.715 là tuyến đường huyết mạch kết nối Quốc lộ 1 tại ngã ba núi Tà Zôn với các điểm du lịch như Mũi Né, Bàu Trắng, nên lượng phương tiện qua lại rất đông.

Theo UBND xã, do lượng cát tràn xuống quá lớn và diện rộng, thời gian xử lý sẽ còn kéo dài. Các đơn vị đã cấp tốc điều động xe múc, xe ben tiếp cận hiện trường để cào dọn bùn đất. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ là làm sạch lớp bùn để thông tuyến, tạm thời đảm bảo phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng được huy động dọn dẹp đất đỏ. Ảnh: T.N

Cùng thời điểm, trên tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, tình trạng sạt lở cũng diễn biến nghiêm trọng. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đất đá từ vách taluy đã tràn xuống, phủ kín mặt đường tại hai điểm Km31+300 và Km39+900 (đèo Đại Ninh). Sự cố khiến mặt đường bị thu hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện trọng tải lớn qua đèo, buộc phải di chuyển chậm.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Phan Sơn đã phối hợp cùng lực lượng CSGT lập chốt, phân luồng, đặt biển cảnh báo từ xa, đồng thời huy động máy móc để dọn dẹp đất đá vương vãi trên mặt đường.

Sạt lở trên Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn. Ảnh: T.N

Chính quyền địa phương cũng phát cảnh báo, ngoài hai điểm trên, còn có tới 4 "điểm đen" có nguy cơ sạt lở cao nếu mưa tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế cẩn trọng khi qua đèo trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại tỉnh Lâm Đồng cũng khiến nhiều khu vực tại ở tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở, ngập lụt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống người dân.