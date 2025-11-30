Ngày 30/11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản gửi Phòng CSGT Công an tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị khám chữa bệnh, doanh nghiệp vận chuyển bệnh nhân về việc chấn chỉnh hoạt động xe ô tô cứu thương trên địa bàn.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, thời gian qua đơn vị nhận được nhiều ý kiến phản ánh tình trạng một số phương tiện ô tô gắn biển hiệu “cứu thương”, “xe cứu thương 0 đồng”, “xe thiện nguyện” để vận chuyển bệnh nhân dù không thuộc thẩm quyền quản lý, không được cấp phép của cơ sở khám chữa bệnh. Thậm chí, nhiều xe còn gắn còi, đèn ưu tiên trái phép, thu phí trá hình… gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng uy tín ngành y tế.

Do đó, để đảm bảo hoạt động vận chuyển người bệnh đúng quy định, an toàn, minh bạch, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải rà soát toàn bộ xe cứu thương thuộc quyền quản lý, đảm bảo phương tiện đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo Thông tư 27/2017 của Bộ Y tế; đồng thời không hợp tác, liên kết với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng danh nghĩa thiện nguyện mà không được cấp phép vận chuyển người bệnh.

Đặc biệt, nghiêm cấm toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, bảo vệ bệnh viện thông đồng, môi giới, dẫn dắt các xe cứu thương trá hình hoạt động trong khu vực khám chữa bệnh thuộc đơn vị.

Với các doanh nghiệp vận chuyển người bệnh, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu chỉ được hoạt động khi có đầy đủ giấy phép, phương tiện đạt chuẩn theo quy định. Phương tiện chỉ được bật còi và đèn ưu tiên khi thực hiện nhiệm vụ cấp cứu theo đúng quy định pháp luật.

Sở Y tế đề nghị Phòng CSGT - Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý xe cứu thương tự phát, xe gắn đèn còi ưu tiên trái phép hoặc mạo danh phương tiện cấp cứu. UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết xe hợp pháp, tránh bị lợi dụng.

Phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế Lâm Đồng sẽ thường xuyên cập nhật danh sách xe cứu thương được cấp phép, phục vụ công tác quản lý và kiểm tra.