Ngày 12/8, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản khẩn chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối chảy ra biển Mũi Né.

Theo đó, chủ tịch UBND phường Mũi Né phải khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm theo thẩm quyền.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8 tới.

Dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né. Ảnh: Người dân cung cấp

Như trước đó VietNamNet đã thông tin, những ngày qua, người dân địa phương phản ánh tình trạng dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi kéo dài hàng chục mét chảy ra biển Mũi Né, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện tượng này gây bức xúc cho người dân địa phương và du khách, đặc biệt trong thời điểm cao điểm mùa du lịch.

Sau đó, UBND phường Mũi Né đã thành lập tổ công tác để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.