Nội dung trên được Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thông tin chiều nay (11/9) về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách đã được triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng quy định.

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, đến nay, toàn tỉnh có 3.239 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có quyết định nghỉ công tác. Cụ thể, có 1.214 người thuộc khối Đảng - đoàn thể và 2.025 người thuộc khối chính quyền nghỉ công tác.

Trong số các trường hợp nghỉ công tác, 2.310 người đã được chi trả đầy đủ chế độ, chính sách với tổng kinh phí lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: X.N

Với nhóm người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Sở Nội vụ Lâm Đồng đã phối hợp với các địa phương để thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 956, ngày 28/8/2025. Quyết định này phê duyệt danh sách 727 trường hợp được thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ. Ngoài ra, có 200 trường hợp thuộc tỉnh Đắk Nông (cũ) nghỉ công tác từ ngày 1/7/2025 và 527 trường hợp thuộc Lâm Đồng và Bình Thuận (cũ) nghỉ công tác từ ngày 1/8/2025.

Theo Sở Nội vụ tỉnh, việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách đã được triển khai đồng bộ tại Lâm Đồng, đảm bảo đúng quy định và kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng nghỉ công tác.

Sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng có diện tích hơn 24.233km2, được xem là lớn nhất cả nước, dân số trên 3,8 triệu người. Trung tâm hành chính đặt tại Đà Lạt, với 124 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu.