Ngày 1/7, Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố quyết định về Đề án Bộ nhận diện thương hiệu, xem đây là công cụ quản trị hình ảnh địa phương theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế truyền thông số.

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, việc sáp nhập mở ra không gian phát triển rộng hơn, giúp địa phương hình thành các chuỗi giá trị từ cao nguyên xuống đồng bằng và hướng ra biển. Lâm Đồng hiện có vị trí địa chính trị quan trọng, là trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Cụ thể hơn là không gian phát triển mới gắn với nhiều lợi thế lớn như đường bờ biển dài khoảng 192km, ngư trường hơn 52.000 km2, tuyến biên giới đất liền dài 141km tiếp giáp Campuchia.

Đây là nền tảng để Lâm Đồng phát triển kinh tế tổng hợp, nhất là nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp bô-xít, alumin, luyện nhôm gắn với chế biến sâu, kinh tế biển và logistics.

Hệ thống hạ tầng chiến lược của tỉnh đang được đầu tư mạnh mẽ, bao gồm cao tốc, quốc lộ, và cảng biển. Việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu rõ nét là yêu cầu cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

“Bản giao hưởng xanh” - Thương hiệu mới của Lâm Đồng

Đề án định vị thương hiệu Lâm Đồng với thông điệp “Bản giao hưởng xanh” (Lam Dong - The Eco Symphony), không chỉ là khẩu hiệu mà còn là cam kết chiến lược. Mục tiêu chính là xây dựng không gian sống an lành cho người dân, tạo môi trường đầu tư bền vững và hình thành điểm đến trải nghiệm cho du khách. Thông điệp này thể hiện sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, cam kết phát triển bền vững và môi trường đầu tư minh bạch.

Một góc Đà Lạt ở tỉnh Lâm Đồng nhìn trên cao

Đề án xác định 3 nhóm đối tượng trọng tâm: người dân, du khách và doanh nghiệp. Đối với người dân, đó là môi trường sống an toàn và chất lượng; đối với du khách, Lâm Đồng là điểm đến trải nghiệm thiên nhiên; và đối với doanh nghiệp, nơi này hướng tới môi trường đầu tư thuận lợi.

Một điểm nhấn là chuyển từ quảng bá hình ảnh sang quản trị thương hiệu. Thương hiệu tỉnh sẽ là trung tâm, làm nền tảng cho thương hiệu các địa phương và lĩnh vực. Mô hình này đảm bảo thống nhất hình ảnh chung trong khi vẫn phát huy bản sắc riêng của từng địa phương.

Đề án yêu cầu xây dựng bộ nhận diện đồng bộ, bao gồm logo, màu sắc và phong cách hình ảnh. Logo sẽ được lựa chọn qua cuộc thi thiết kế, đảm bảo tính hiện đại và dễ nhận diện. Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp khai thác thương hiệu chung, nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh.

Đề án sẽ được triển khai đến năm 2030, với kỳ vọng tạo nền tảng cho Lâm Đồng xây dựng hình ảnh một địa phương phát triển xanh, hiện đại và giàu bản sắc, đồng thời nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Song Anh